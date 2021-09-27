Лашет заявил, что блок ХДС/ХСС готов к формированию правящей коалиции с либералами и "зелеными"

"Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, либеральная Свободная демократическая партия и "Зеленые" – по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки)", – сказал он.
Лашет назвал неудовлетворительным результат, продемонстрированный консерваторами на выборах в бундестаг, по итогам которых они уступили первое место Социал-демократической партии Германии.
"Конечно, я знаю, что несу отчасти личную ответственность за результат на выборах", – признал Лашет.
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Исторический провал ХДС, «светофор» против «Ямайки» и два кандидата на место Меркель: что показали выборы в бундестаг