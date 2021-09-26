Ярким штрихом фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2021» в Копыле стало выступление известных эстрадных исполнителей. В их числе была частая гостья ежегодного праздника - Заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.
- Для меня «Дажынкі» - домашний, семейный праздник. Из года в год имею честь принимать участие в этом красочном торжестве, проводимом с присущим ему белорусским национальным колоритом. Впервые побывала на празднике в 2000 году в Шклове, тогда он еще проходил в республиканском формате, - подчеркнула она. - Последние дни погода нас не радовала, но на фестивале-ярмарке в Копыле она была достаточно хорошей. Все желающие могли посетить подворья, посмотреть организованные выставки. Здесь все очень красиво, интересно. Видна четкая организация в плане размещения фестивальных площадок. На одном из подворий мне, кстати, подарили баночку консервированных овощей. Знают, что я всегда выступаю за все наше, белорусское.
Алена также отметила, что, гуляя по праздничным улицам Копыля, в нескольких разных точках слышала, как поют ее песню «Куточак Беларусі».
«Это очень приятно», - отметила известная белорусская певица.