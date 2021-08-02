Квалификационные соревнования по прыжкам с шестом на Олимпиаде приостановили из-за дождя

Согласно расписанию на официальном сайте Олимпиады, состязания должны были начаться в 19:20 по местному времени (13:20 по Минску), однако прошло несколько часов, а результаты не появились. Причина – в стихии. Токио накрыл дождь, следовательно, проводить соревнования на открытом стадионе стало небезопасно. Организаторы обещали, что ситуация нормализуется к 21 часу по местному времени. На момент написания этого материала (примерно 15:30 по Минску) предупреждения о дожде на сайте Игр больше не было, но в описании квалификационных соревнований по группам все еще значилось: «Прервано». К 15:40 по Минску эта надпись сменилась на «Идет в реальном времени».Беларусь в прыжках с шестом на Олимпиаде представляет легкоатлетка Ирина Жук. Если она пройдет в финал, то поборется за медали 5 августа.Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.