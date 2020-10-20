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  2. Кушать подано! Топ-7 фильмов о поварах и кулинарном искусстве

Кушать подано! Топ-7 фильмов о поварах и кулинарном искусстве

Хотелось ли вам когда-нибудь заглянуть за двери ресторанной кухни и узнать, как же повара создают свои шедевры? Теперь у вас есть такая возможность. Мы составили для вас подборку фильмов о непревзойденных кулинарных талантах, глядя на блюда которых, непроизвольно хочется съесть что-нибудь аппетитное.

Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту


Джули – начинающая писательница и оператор колл-центра психологической помощи. После теракта 11 сентября она вынуждена переехать поближе к работе и в поездку берет с собой несколько книг. Одна из них — знаменитая книга известного повара Джулии Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». Чтобы отвлечься от скучной однообразной жизни, Джули решает начать вести собственный блог, где ставит цель приготовить все 524 блюда из книги мисс Чайлд за один год. Параллельно в фильме развивается сюжетная линия самой Джулии, которая очень схожа с главной героиней. У обеих одинаковые проблемы с госслужащими и любящие мужья, которые стараются поддержать женщин-кулинарок.

Это первая полнометражная картина, сюжет которой основан на блоге. Реальный кулинарный блог Джулии Пауэлл стал таким популярным, что она даже выпустила свою книгу с историей того, как она готовила 524 блюда в течение года. Главные роли исполнили оскароносная Мерил Стрип и Эми Адамс. За роль Джулии Чайлд мисс Стрип получила “Золотой Глобус”.

Шеф Адам Джонс


Этот фильм собрал именитых голливудских звезд: Брэдли Купер, Омар Си, Ума Турман, Эмма Томпсон, Лили Джеймс. Несмотря на то что картину достаточно тепло восприняли зрители, критики разнесли ее в пух и прах, причем не из-за плохой игры актеров, а из-за “чересчур нереалистичного” сценария.

Талантливый повар Адам Джонс, звезда французской кухни, из-за скверного характера и тяги к наркотикам лишился своего места шефа лучшего ресторана Франции и был вынужден устроиться в обычный бар. Джонс решил не падать духом и снова стать лучшим. Он приезжает в Лондон с четким планом действий: собрать отличную команду поваров, завоевать три звезды Мишлен и вернуться на кулинарный Олимп.

Пряности и страсти


Добрый семейный фильм, в основе которого соперничество, любовь и, конечно, высокая кухня, был тепло встречен критиками и зрителями. Одну из главных ролей в нем сыграла Хелен Миррен, продюсерами выступили Опра Уинфри и Стивен Спилберг.

После поджога ресторан семьи Хаджи оказывается непригоден к восстановлению. Из-за неспокойной обстановки глава семьи, которого все называют Папа вынужден уехать с оставшимися родственниками из Индии в Европу в поисках нового места для кулинарного бизнеса. Выбор пал на небольшой французский городок вблизи Швейцарии. Поначалу дела у Папы Хаджи идут хорошо, но мадам Мэллори, владелица и шеф-повар мишленовского ресторана из этого же города, очень обеспокоена появлением новых конкурентов, популярность которых растет. Противостояние двух кулинарных талантов перерастает в настоящую войну, в которой победит, конечно же, добро.

Повар для президента


Талантливая Гортензия Лабори обожает свою работу. Она – шеф-повар маленького приморского ресторанчика, который очень любят местные моряки. Все жители в восторге от улыбчивой женщины с впечатляющим кулинарным талантом, и никто не догадывается, что когда-то она работала личным поваром президента Франции. Из-за частых ссор и интриг против нее, Гортензия была вынуждена оставить это дело, хотя и с большим сожалением в душе.

Главная роль досталась Катерин Фрот – французской актрисе, довольно известной в местных кругах. Критики высоко оценили ее блестящую игру, говоря, что в другого президентского повара не поверили бы.

Повар на колесах


Карл Каспер – шеф-повар одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Он все силы отдает работе, но дела идут отнюдь не хорошо. Хозяин заведения не одобряет его экспериментов и просит готовить исключительно классические блюда. Однажды в ресторан заходит критик, который резко высказывается о стряпне Каспера. В ответ шеф в грубой форме выгоняет гостя, но видео перепалки попадает в интернет и Каспера увольняют. В отчаянии герой решает приехать к бывшей жене в Майями и там приобретает фургон, на котором вместе с сыном отправляется в путешествие по США, попутно продавая сэндвичи и совершенствуя свой кулинарный талант.

Главную роль в фильме исполнил Джон Фавро, известный как создатель сериала “Мандалорец” и исполнитель роли Хеппи – друга Тони Старка (Железного человека) из “Мстителей”. Интересно, что в фильме в эпизодических ролях появлялись также коллеги Фавро по фильмам Марвел – Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Роберт Дауни-младший (сам Железный человек).

Рататуй


Один из первых анимационных фильмов студии Pixar, завоевавший множество наград наравне с “Историей игрушек” и “Валл-И”. Мультфильм получил "Оскара", несколько премий BAFTA и даже "Грэмми"!

Крысенок Реми родом из парижской канализации. Он мечтает стать шеф-поваром, как его кумир – талантливейший кулинар, звезда французской кухни Огюст Гюсто. После несчастного случая Реми оказывается отрезан от семьи, но случайным образом попадает в тот самый ресторан, где творил его кумир до трагической смерти. Крысенок знакомится с полотером Лингвини, который совсем не умеет готовить. Вместе они начинают творить настоящие кулинарные шедевры и спасают ресторан от закрытия.

Вкус жизни


Кейт – амбициозный и жесткий шеф-повар модного нью-йоркского ресторана. Она настолько поглощена работой, что даже со своим психологом обсуждает рецепты, а не личные проблемы. После гибели сестры Кейт берет под опеку ее восьмилетнюю дочку Зои. Но совмещать воспитание ребенка с напряженной работой не так-то просто, поэтому Кейт нанимает помощника – обаятельного оптимиста Ника. Новый коллега поначалу становится для женщины настоящим испытанием, но со временем – близким другом и любящим человеком.

Мнения критиков по поводу фильма разделились. Одни считают его чересчур драматичным для комедии, другие, наоборот, называют его добрым и позитивным, подходящим для просмотра в кругу близких. Но зрители предпочли составить свои впечатления самостоятельно и вынесли картине в основном положительный вердикт.

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