Стоимость популярной криптовалюты впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в 45 тысяч долларов: биткоин потерял в цене более 10%. Как сообщает Bloomberg, это вызвано заявлениями основателя компании Tesla Илона Маска.
Бизнесмен намекнул, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов. Маск ответил одному из пользователей Twitter, который предположил, что в следующем квартале держатели биткоинов расстроятся, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее цифровых активов. На этот твит Маск ответил: «В самом деле».
Фото: ixbt.com
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Курс биткоина снова рухнул из-за слов Маска
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