Об этом по итогам прошедшего сегодня во Дворце Независимости совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев:
Фото: БЕЛТА
- Особая задача поставлена по инвестпроектам – так называемым долгостроям. Стоит задача до 1 августа внести конкретные предложения по каждому объекту для того, чтобы таких долгостроев у нас в Минске больше не было, потому что они уже долгие годы своим внешним видом портят внешний вид города.
Речь, по словам Владимира Кухарева, в частности идет об объекте “Газпрома” на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова, а также долгострое неподалеку от Национальной библиотеки:
- На сегодняшний день эти объекты в городе – наиболее проблемные. Естественно, они требуют уже принятия конкретных решений для дальнейшего развития. Поэтому в ближайшее время мы будем вносить Главе государства такие предложения. Кроме того, нами подготовлен проект Указа, касающийся работы с незавершенными объектами. Таких проблемных в городе у нас 18. Поэтому в этом указе также будут прописаны предложения, которые позволят разрешить ситуацию комплексно. Речь о работе по изъятию участков. Для того чтобы затем уже на этих площадках можно было реализовывать другие инвестпроекты.
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Кухарев об инвестпроектах-«долгостроях»: стоит задача до 1 августа внести конкретные предложения по каждому объекту
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