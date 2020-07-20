Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа

Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа

Кубок Белорусской федерации биатлона расширяет географию. Он стартует 1 августа на новом биатлонном комплексе в Чаусах и станет первым стартом на этом стадионе, сообщает пресс-служба федерации биатлона.


1 августа в 11:00 пройдет торжественное открытие спортивного объекта. Что касается соревновательной части первого этапа, спортсмены определят лучших в гонках с массовым стартом и смешанных эстафетах.

После этого биатлонисты будут поочередно соревноваться в Гомеле, Новополоцке, «Раубичах», в биатлонном комплексе «Селец» под Новогрудком, а завершат сезон в Городке.

В Кубке примут участие спортсмены, прошедшие региональный отбор. Они будут представлять команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, города Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах: среди спортсменов 2002–2003 года рождения, 2004–2005, 2006–2007 и 2008–2009.

Главная цель турнира – создание резерва для национальной команды. Белорусская федерация биатлона обеспечивает всех участников современным и качественным инвентарем, благодаря чему все спортсмены соревнуются в равных условиях, подчеркивают в БФБ.

Следить за соревнованиями можно будет не только на стадионах, но и на YouTube-канале Белорусской федерации биатлона.

Фото: biathlon.by


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией
Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием
Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара
Xiaomi представила беспроводные наушники с шумоподавлением за 11 долларов
Продажи Renault в первом полугодии стали худшими с 2009 года
В Новогрудском районе горел автомобиль МАЗ
Биржа: 20 июля евро подорожал, российский рубль и доллар подешевели
Звезда сериала «Убойная сила» умерла в России
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три грации
Кадровый день у Президента
На Брестчине началась массовая жатва
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе национальной безопасности
Британским госслужащим запретили проводить совещания в помещениях, где есть смарт-колонки
Строительство ТРЦ началось на месте бывшего Червенского рынка
Игру Worms Armageddon обновили спустя 21 год после выпуска
Более 20 ДТП с велосипедистами зарегистрировано в Минске с начала года
Привлечение финансов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность: посол Беларуси в США рассказал о приоритетных задачах
Президент согласовал кадровые назначения в органах республиканской и местной власти
Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
Неизвестный рассказ Хемингуэя перевели на белорусский язык
В Беларуси убрано около пяти процентов зерновых
Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно
«Белавиа» выполнит рейс в Ташкент
АПК Минщины существенно наращивает объемы основной продукции животноводства
Лукашенко назначил новых послов в США, Австрии, Великобритании, Нидерландах и Казахстане
Российские сенаторы намерены принять участие в наблюдении за выборами президента Беларуси
«Дело Белгазпромбанка» не повлияет на страновой рейтинг Беларуси в части борьбы с отмыванием денег
Олег Портник, директор УКСП «Совхоз «Доброволец»: надо не митинговать, а работать
мнение
Татьяна БИЗЮК
Разглядеть на экзамене талант
Начались продажи купеобразного кроссовера Volkswagen на базе Tiguan
Президент о либерализации финансового рынка: послабления – это не вседозволенность
Лукашенко: банки должны стать локомотивом инноваций
На Гомельщину прибыл молодежный республиканский поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»
Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечения ресурсов
В США при стрельбе на набережной ранения получили 12 человек
Президент назначил нового заместителя Председателя и членов Правления Национального банка
Лукашенко: с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами
Миссия СНГ приедет на выборы в Беларусь
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов
Погода на вторник: кратковременные осадки и от 10 до 28 тепла
"Пропавшую без вести" белорусскую мошенницу, выманившую более $200 тыс., нашли в России
Тонущего ребенка спасли на Цнянском водохранилище
Авторы
СКАНИРУЙТЕ