Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа

Кубок Белорусской федерации биатлона расширяет географию. Он стартует 1 августа на новом биатлонном комплексе в Чаусах и станет первым стартом на этом стадионе, сообщает пресс-служба федерации биатлона.





1 августа в 11:00 пройдет торжественное открытие спортивного объекта. Что касается соревновательной части первого этапа, спортсмены определят лучших в гонках с массовым стартом и смешанных эстафетах.

После этого биатлонисты будут поочередно соревноваться в Гомеле, Новополоцке, «Раубичах», в биатлонном комплексе «Селец» под Новогрудком, а завершат сезон в Городке.

В Кубке примут участие спортсмены, прошедшие региональный отбор. Они будут представлять команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, города Минска, а также команду Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах: среди спортсменов 2002–2003 года рождения, 2004–2005, 2006–2007 и 2008–2009.

Главная цель турнира – создание резерва для национальной команды. Белорусская федерация биатлона обеспечивает всех участников современным и качественным инвентарем, благодаря чему все спортсмены соревнуются в равных условиях, подчеркивают в БФБ.

Следить за соревнованиями можно будет не только на стадионах, но и на YouTube-канале Белорусской федерации биатлона.

Фото: biathlon.by



