Ксения Бородина рассказала о чувствах к бывшему мужу

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На вопрос поклонницы, остались ли у Ксении чувства к Курбану Омарову, знаменитость ответила отрицательно:, – поделилась Бородина.Телеведущая также отметила, что у нее не осталось даже злости к бывшему супругу: "Напомним, Бородина и Омаров поженились летом 2015 года. До этого пара тщательно скрывала свои отношения. О расставании знаменитостей стало известно в июне нынешнего года. У Ксении и Курбана есть общая дочь Теона, которая, к слову, очень тяжело переживала развод родителей. Недавно телеведущая рассказала, что в непростой период была рядом с малышкой, сказав ей, что отец переехал жить к своему старшему сыну от первого брака Омару.