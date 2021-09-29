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Ксения Бородина рассказала о чувствах к бывшему мужу

Известная российская телеведущая Ксения Бородина регулярно общается со своими поклонниками и не стесняется рассказывать о личной жизни. Недавно на своей странице в Instagram знаменитость создала рубрику «Вопрос-ответ», в которой поделилась новыми подробностями об отношениях с бывшем мужем.  

Фото: instagram.com/borodylia

На вопрос поклонницы, остались ли у Ксении чувства к Курбану Омарову, знаменитость ответила отрицательно: 

"Ощущение, что и 7 лет брака тоже не было. Иногда поступки людей так все перечеркивают, что тебе и думать о них противно", – поделилась Бородина. 

Телеведущая также отметила, что у нее не осталось даже злости к бывшему супругу: "Чужой человек".

Напомним, Бородина и Омаров поженились летом 2015 года. До этого пара тщательно скрывала свои отношения. О расставании знаменитостей стало известно в июне нынешнего года. У Ксении и Курбана есть общая дочь Теона, которая, к слову, очень тяжело переживала развод родителей. Недавно телеведущая рассказала, что в непростой период была рядом с малышкой, сказав ей, что отец переехал жить к своему старшему сыну от первого брака Омару. 
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