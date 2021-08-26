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  2. Ксения Бородина рассказала о своем состоянии после развода: не стоит прививать мне уныние

Ксения Бородина рассказала о своем состоянии после развода: не стоит прививать мне уныние

Прошло три недели с тех пор, как известная телеведущая Ксения Бородина развелась со своим супругом Курбаном Омаровым, но неравнодушные поклонники не утихают. Они не ожидали, что знаменитость не будет горевать, а, наоборот, войдет в новый этап жизни беззаботно и с улыбкой. 


Бородина через день появляется на различных мероприятиях в больших компаниях, проводит время с друзьями, танцует, поет, путешествует, радует себя подарками… в общем, делает все то, что, по мнению пользователей сети, женщина после развода делать не должна. Некоторые упрекают телеведущую в том, что она чересчур счастлива, и не верят в ее искреннее веселье. Терпеть нападки знаменитость не стала и на своей странице в Instagram ответила недоброжелателям: 

"Если для вас единственное счастье – быть чьей-то женой, вы любимы и счастливы, то я за вас очень рада. Все на планете хотят быть счастливыми, но, если так получается, что люди расходятся, это не значит, что приходит конец всему. Не нужно писать и внушать мне, что я прячу за улыбкой грусть. Уныние – это не самое приятное состояние, и не стоит мне его прививать. Сильные люди умеют собраться и идти дальше, видеть другие горизонты, несмотря на все сложности в жизни. Примите это. Вы не знаете, почему я приняла такое решение, но, оставшись с дочками втроем, я не ощущаю себя несчастным человеком", – высказалась телеведущая. 

Ксения также поблагодарила всех тех, кто ежедневно ее поддерживает. 

Впрочем, Курбан Омаров тоже не пропадает с радаров поклонников. Он регулярно посещает различные мероприятия, путешествует и даже был замечен в компании своей первой супруги. Кроме того, на днях мужчина отметил 41-день рождения и купил собственную 130-метровую квартиру. 

Напомним, слухи о разводе Бородиной и Омарова появились еще в апреле нынешнего года. Пара перестала выкладывать совместные фотографии, а затем и появляться на людях. Спустя несколько месяцев Ксения призналась журналистам, что они с супругом находятся в бракоразводном процессе. Причины распада семьи телеведущая раскрывать не спешит, лишь изредка намекает: «Такое не прощают». 

Фото: instagram.com/borodylia
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