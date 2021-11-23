Крупко подвел итоги сельскохозяйственного года: выросли прибыли и рентабельность

По итогам доклада Главе государства министр сельского хозяйства Иван Крупко в беседе с журналистами подвел итоги сельскохозяйственного года. А для начала провел параллели.
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– Сельскохозяйственная отрасль, в особенности растениеводство – это цехопроизводство под открытым небом. Природно-климатические условия всегда влияют на результат. В 2020 году природно-климатические условия, конечно, были получше – и результаты работы, особенно в растениеводстве, были самыми высокими. А по производству травянистых кормов – рекордными.
Что касается показателей данного года, то, по словам Ивана Крупко, объем производства товарной продукции в растениеводстве и животноводстве в полном объеме позволит обеспечить внутренний рынок продуктами и загрузить все предприятия перерабатывающим сырьем. Тем самым будут выполнены все критерии продовольственной безопасности. Сформировался и высокий экспортный потенциал.
– От этого сформировалась выручка в целом. Она составила 12,2 миллиарда рублей и выросла на 114 процентов, обеспечив рентабельную работу агропромышленного комплекса в целом по стране. Прибыль составила 778 миллионов и выросла на 124 процента при рентабельности в 6,3 процента, – отмечает Иван Крупко. – Это дало возможность обеспечить рост заработной платы на 113 процентов. В среднем она составила 984 рубля. Самая высокая – в Минской области: 1100 рублей.
Привел министр и следующую статистику по году:
– Мы уже провели сев озимых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Это 104 процента к уровню прошлого года – больше на 45 тысяч гектаров. Посеяли в этом году в два раза больше озимого ячменя. Увеличили на 40 тысяч гектаров объем пшеницы. План по подъему зяби на сегодняшний день выполнен фактически на 95 процентов. Сформирована структура площадей, приступили к ремонту техники, чтобы весенние работы провести в технологические сроки и обеспечить урожай 2022 года.
Что касается животноводства:
– Мы обеспечены травянистыми кормами на зимне-стойловый период на 120 процентов. Свинотоварные комплексы и птицефабрики на 86 процентов обеспечены собственным зернофуражом. За 2021 год введено около 100 новых и реконструированных объектов. Нам нужно сконцентрироваться на новых технологиях и получить максимальный выход продукции, особенно по производству молока. Благодаря им только по Брестской области удой на одну корову выше на 20–30 процентов. Должны подтянуться и другие области.
Говоря о показателях по экспорту, министр отметил, что в этом году он должен составить 6,1 миллиарда долларов. В следующем году – как минимум 6,35 миллиарда долларов.
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