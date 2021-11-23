Крупко подвел итоги сельскохозяйственного года: выросли прибыли и рентабельность

Что касается показателей данного года, то, по словам Ивана Крупко, объем производства товарной продукции в растениеводстве и животноводстве в полном объеме позволит обеспечить внутренний рынок продуктами и загрузить все предприятия перерабатывающим сырьем. Тем самым будут выполнены все критерии продовольственной безопасности. Сформировался и высокий экспортный потенциал.– отмечает Иван Крупко. –Привел министр и следующую статистику по году:Что касается животноводства:Говоря о показателях по экспорту, министр отметил, что в этом году он должен составить 6,1 миллиарда долларов. В следующем году – как минимум 6,35 миллиарда долларов.