Кривошеев: в Беларуси журналисты могут чувствовать себя защищенными

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Руководитель союза журналистов отметил, что в эти дни в Виндхуке проходит Всемирная конференция на тему свободы печати, организаторы которой – ЮНЕСКО и правительство Намибии.обозначил специалист.Он также сделал отсылку к недавнему происшествию в Афинах – 10 апреля был застрелен известный греческий журналист Йоргос Караиваз.– подчеркнул Андрей Кривошеев.По его мнению, основная причина в том, что сильные мира сего делят власть и деньги. Они пытаются сравнить людей по национальным, конфессиональным и языковым признакам. А журналисты оказываются тем зеркалом, которое стоит на линии раскола, и показывает образ и одной и другой стороне противостояния.– заключил он.