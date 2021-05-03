Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. По этому случаю в гостях ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сегодня был председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Руководитель союза журналистов отметил, что в эти дни в Виндхуке проходит Всемирная конференция на тему свободы печати, организаторы которой – ЮНЕСКО и правительство Намибии.
– Это крупная площадка, где обсуждаются вопросы свободы слова, защищенности современного журналиста. Спикеры подчеркивают, что, несмотря на новое медиапространство, ситуация с правами журналистов ухудшается, – обозначил специалист.
Он также сделал отсылку к недавнему происшествию в Афинах – 10 апреля был застрелен известный греческий журналист Йоргос Караиваз.
– О безопасности журналистики в Европе говорить сложно. В Беларуси журналисты могут чувствовать себя более защищенными. Наше государство делает все возможное, чтобы не было ни одного факта гибели, чтобы искоренялись любые угрозы. Конечно, 2020-й был омрачен травлей и покушениями: эту тему в том числе обсуждают сейчас на конференции. Таким образом, угроз для свободной прессы становится больше, – подчеркнул Андрей Кривошеев.
– Прошлый год показал, насколько профессиональны и ответственны наши коллеги. Нам уже не страшны никакие атаки с Запада по поводу наших ценностных и идеологических интересов, – заключил он.
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Кривошеев: в Беларуси журналисты могут чувствовать себя защищенными
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