Кривошеев – о роли диалоговых площадок в обществе и новом формате Единого дня информирования

Как отметил ведущий программы Вадим Шепет, «патриотические силы на форуме «Символ единства», прошедшем 17 сентября, продемонстрировали, что достаточно много людей сейчас являются настоящими патриотами нашей страны». Он поинтересовался у гостя «Будней»:сказал Андрей Кривошеев.Он выделил проект диалоговой площадки «Беларусь единая», которая проводилась в разных регионах.– пояснил собеседник.Что касается «Символа единства» и продолжения традиции проведения диалоговых мероприятий, Андрей Кривошеев сказал следующее:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.