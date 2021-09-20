Кривошеев – о роли диалоговых площадок в обществе и новом формате Единого дня информирования

Своими мыслями на данные темы председатель правления Белорусского союза журналистов (БСЖ) Андрей Кривошеев поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Как отметил ведущий программы Вадим Шепет, «патриотические силы на форуме «Символ единства», прошедшем 17 сентября, продемонстрировали, что достаточно много людей сейчас являются настоящими патриотами нашей страны». Он поинтересовался у гостя «Будней»:
– Как вы считаете, в продолжение этого праздника не должно ли проведение подобных форумов стать постоянной системой? Мы видели это на примерах VI Всебелорусского народного собрания, «Большого разговора с Президентом» – на таких знаковых мероприятиях люди собираются, обсуждают насущные вопросы, заряжаются и уезжают дальше в регионы рассказывать об услышанном…
– Это уже стало системой, и не только касательно 17 сентября. Мы провели – и он продолжается – общенациональный диалог. Мы собирали людей на огромном количестве площадок –от маленьких агрогородков до областных центров. Туда приходили не только патриоты, но и оппозиционеры, вплоть до ультранационалистов. Спорили, дискутировали. Такая вечевая [форма диалога] в традиции белорусов, – сказал Андрей Кривошеев.
Он выделил проект диалоговой площадки «Беларусь единая», которая проводилась в разных регионах. «[Площадка] проехала всю страну и собрала срез, с одной стороны, болевых точек, с другой – наказов. [Узнали], какие темы горят здесь и сейчас, что, [по мнению жителей], нужно делать власти от местной до республиканской», – пояснил собеседник.
Что касается «Символа единства» и продолжения традиции проведения диалоговых мероприятий, Андрей Кривошеев сказал следующее:
– Этот глобальный форум – кульминация, один из ее пиков. Дальше эту работу проводить надо. Я уверен, что она будет проводиться системно. Сейчас нужно, на мой взгляд, поставить на новые рельсы Единый день информирования. Он не должен проходить в формате «приехал известный человек из столицы и выступил с лекцией в зал». Нет! Должны быть дискуссионные площадки, [чтобы получалась] обратная связь. Тогда Единый день информирования вернется к своему изначальному смыслу.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.