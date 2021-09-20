Кривошеев: на Западе никто не считается с жертвами, если они из так называемых стран третьего мира

Об этом председатель правления Белорусского союза журналистов (БСЖ) Андрей Кривошеев заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Госпогранкомитет 19 сентября сообщил о том, что вблизи деревни Лесное Гродненского района в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Как отмечалось в сообщении, вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь. Позже оказалось, что погибшей была 39-летняя беженка из Ирака. Как заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, рядом с телом были родственники женщины. Они сказали, что польские силовики под угрозой оружия принудили пересечь границу. Данный инцидент обсудили в сегодняшнем эфире «Будней».
– К сожалению, это не первая смерть на границе. <…> Мы уже видели, что [на Западе] никто не считается с жертвами, если они из так называемых стран третьего мира. Ужасно об этом говорить, но возьмите Афганистан. Бомбовый удар, в котором погибли 7 детей, – одно короткое извинение от американских властей. И все, тишина. А сколько вообще было уничтожено граждан в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, откуда бегут люди? Это сотни тысяч… – отметил Андрей Кривошеев.
Он пояснил: «Поэтому никаких иллюзий соблюдения своих же европейских хартий и стандартов [западными странами] у меня, к сожалению, нет».
Однако существует и другая сторона вопроса. Андрей Кривошеев рассказал подробности:
– Есть здоровые силы в Польше и в странах Балтии. У меня гордость за польских коллег-журналистов. Около трех десятков крупнейших изданий Польши создали так называемую фантастическую коалицию СМИ, которая требует от власти допустить их на границу, разрешить им вопреки лицемерному режиму чрезвычайного положения в приграничных районах прийти туда и рассказать польскому обществу, как бегут мигранты, куда, почему, в каких условиях они содержатся и какие фашистские меры к ним применяются для того, чтобы выдворить их с территории страны. Прекрасные журналисты!
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.