Кривошеев: на Западе никто не считается с жертвами, если они из так называемых стран третьего мира

Госпогранкомитет 19 сентября сообщил о том, что вблизи деревни Лесное Гродненского района в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Как отмечалось в сообщении, вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь. Позже оказалось, что погибшей была 39-летняя беженка из Ирака. Как заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, рядом с телом были родственники женщины. Они сказали, что польские силовики под угрозой оружия принудили пересечь границу. Данный инцидент обсудили в сегодняшнем эфире «Будней».– отметил Андрей Кривошеев.Он пояснил:Однако существует и другая сторона вопроса. Андрей Кривошеев рассказал подробности:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.