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  2. Кривошеев: День народного единства показал, кто отстаивает белорусские национальные интересы, а кто выступает противником

Кривошеев: День народного единства показал, кто отстаивает белорусские национальные интересы, а кто выступает противником

Такой мыслью председатель правления Белорусского союза журналистов (БСЖ) Андрей Кривошеев поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Беларусь 17 сентября отметила День народного единства. Эта тема стала одной из главных в сегодняшнем выпуске программы.

– Праздник заслуженный, с глубокими историческими корнями. Для белорусов это всегда был праздник даже на уровне ощущений. Особенно для Западной Беларуси, поскольку и в народной традиции, и в менталитете, и в памяти старшего поколения период двадцатилетней оккупации – это чудовищная рана. Она несколько меньше той раны, которую нанесла Великая Отечественная война нашей земле и нашим людям. Возможно, еще и поэтому был немного смикширован день воссоединения Беларуси. Но по прошествии лет понимаешь, что забытые вехи в истории очень больно бьют по настоящему и будущему, – сказал Андрей Кривошеев.

Он подчеркнул, что, когда определялась дата праздника, БСЖ выступал за 17 сентября. Собеседник пояснил:


– Почему это важно? Речь Посполитая, которая оккупировала белорусские земли, и де-факто, и де-юре была фашистским государством. Она проводила фашистскую политику на территории Западной Беларуси. Это первый тезис. Второй – сегодня часть польских элит, к сожалению, пытается выстроить новую Речь Посполитую, стараясь подтянуть под себя страны Балтии, Украину и Беларусь. С точки зрения шовинистических польских интересов это объясняется просто: Польша и Варшава – центр, Прибалтика, Украина и Беларусь – окраины, которые можно эксплуатировать, «надувая» тем самым свой вес в Европейском союзе и перед своими главными партнерами. То есть перед Вашингтоном. И вот эта новая Речь Посполитая должна противостоять России, [если смотреть] шире – Евразийскому экономическому союзу. Еще шире – Шанхайской организации сотрудничества. 

Гость программы задался вопросом:

– Что это несло бы Беларуси? Мы бы снова, как и с 1920-х по 1939-й, стали бы окраиной, зоной столкновения экономических, политических, а возможно, и военных интересов. Нужно ли это современной Беларуси? Безусловно, нет. <…> Польша и страны Балтии показали нам со всей отчетливостью, что Беларусь как государство – сопряжение нескольких экономических и политических блоков ими не рассматривается. А рассматривается как новая колония, как место реализации своих, а не белорусских политических интересов. 

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– День народного единства со всей очевидностью показал, кто отстаивает белорусские национальные интересы и исходит из позиции нашей современной страны, а кто выступает противником, – резюмировал Андрей Кривошеев.


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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