Кривошеев: День народного единства показал, кто отстаивает белорусские национальные интересы, а кто выступает противником

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Беларусь 17 сентября отметила День народного единства. Эта тема стала одной из главных в сегодняшнем выпуске программы.– сказал Андрей Кривошеев.Он подчеркнул, что, когда определялась дата праздника, БСЖ выступал за 17 сентября. Собеседник пояснил:Гость программы задался вопросом:– резюмировал Андрей Кривошеев.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.