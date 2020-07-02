Кривошеев: БСЖ готов и уже защищает журналистов от травли в соцсетях

Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что БСЖ готов и уже защищает коллег, в первую очередь из государственных СМИ, от нападок в социальных сетях.

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— Мы не просто готовы, но уже в меру сил, средств, ресурсов, запала, журналистской солидарности это уже делаем. Мы защищаем своих коллег, — сказал Кривошеев. — Во-первых, мы выезжаем в регионы, где ситуация наиболее серьезная, критическая, чтобы поддержать коллег словом. Во-вторых, у БСЖ есть такое право и такая возможность давать экспертное заключение для судебных инстанций.