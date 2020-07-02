Комитет по безопасности журналистов создается при БСЖ

Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, что при организации начинает работу комитет по безопасности журналистов.

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В него входят представитель союза — сам председатель правления БСЖ, его заместитель либо секретарь по этике, пресс-секретари силовых ведомств (МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет) и парламентарии из профильной комиссии, среди которых Геннадий Давыдько, Лилия Ананич, Светлана Шутова.

— Вот этот маленький комитет, который готов вмешаться, поддержать журналиста вплоть до судебного разбирательства, — отметил Кривошеев.

По его словам, БСЖ на протяжении нескольких недель призывал МВД, Генпрокуратуру и Министерство информации обратить внимание на буллинг и угрозы в адрес журналистов из госСМИ.

— Совпадение, наверное, но после того, как мы озвучили эту проблему на площадке ОБСЕ, буквально через несколько дней с прекрасной позицией, четкой и внятной, по этому вопросу выступила Генпрокуратура, согласились с нами сотрудничать и МВД, и СК, и наши замечательные депутаты, которые заметили, что там идет не просто буллинг, но и угрозы убийством, угрозы убийством детей, угрозы заражения коронавирусом, — поведал председатель правления БСЖ.