Кристина Асмус рассказала, делала ли она пластические операции

В новом посте знаменитость призналась:- написала она.При этом актриса добавила, что не ходит к косметологу и даже не пользуется кремом. Асмус сообщила, что умеет хорошо пользоваться пудрой и корректировать свой нос, красить губы карандашом и знает отличные программы с фильтрами для фото.- поделилась секретом звезда.Подписчики призвали актрису не менять свою внешность и оставаться собой. Девушка получила много положительных комментариев.