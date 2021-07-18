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Кристина Асмус рассказала, делала ли она пластические операции

Популярная российская актриса и телеведущая Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram, прибегала ли она к услугам пластического хирурга. 



 В новом посте знаменитость призналась:

- Я не против пластических операций, если они кого-то делают счастливей или по показаниям надо. И я миллион раз сама хотела сделать. И верите вы в это или нет... Максимум, что я делала с лицом - это наращивала ресницы один раз и красила брови, - написала она. 

При этом актриса добавила, что не ходит к косметологу и даже не пользуется кремом. Асмус сообщила, что умеет хорошо пользоваться пудрой и корректировать свой нос, красить губы карандашом и знает отличные программы с фильтрами для фото. 

- До макияжа я выгляжу ровесницей своей дочки. А чтобы выбрать и опубликовать удачный кадр, я обычно делаю по 250 тысяч фото, - поделилась секретом звезда. 

Подписчики призвали актрису не менять свою внешность и оставаться собой. Девушка получила много положительных комментариев.  
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