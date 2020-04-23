В минском «Динамо» — тренерская перестановка. Какие еще наставники могут покинуть свой пост, и кто придет вместо них?

Брестская непредсказуемость

Настораживающие «горожане»

Солигорск Юрия Вернидуба

Всегда готовы

В сторону брестского «пианиста», играющего так, как умеет, но совсем не так, как следует действующему чемпиону, ныне не стреляет только ленивый. И это в общем-то верно: команда редко берется за старое — игру, которую демонстрировала годом ранее, а все чаще представляет нечто из разряда «арфы нет — возьмите бубен!». За примерами же рокировок на тренерском мостике «Динамо» далеко ходить не стоит — тут и в лучшие годы после хороших сезонов работы лишались и Владимир Журавель, и Марцел Личка, а в 2018 году командой успели поруководить и вовсе четыре главных тренера. В такой ситуации утверждать, что Сергей Ковальчук спокойно отработает целый сезон, едва ли можно. А здесь еще и ждущая за горизонтом Лига чемпионов — не захочет ли брестское руководство специально под нее найти специалиста с именем позвучнее и послужным списком побогаче? Предельно ясной диспозицию обещает сделать ближайший месяц — тут и двойное противостояние с солигорским «Шахтером», и домашние матчи с минскими одноклубниками и БАТЭ, и выезд к «Энергетику-БГУ».Лихое начало чемпионата от «Минска», вместившее в себя две победы, включая викторию в минском дерби над «Динамо», как-то незаметно сменилось тремя подряд поражениями (столько проигрышей «одним махом» в нынешнем году нет больше ни у одной из команд). И сейчас по набранным очкам команда идет вровень все с тем же «Динамо», уже показавшим, что делать в таких непонятных ситуациях. Подобных перемен сердца руководства «горожан» пока не требуют, но еще несколько туров в таком же ритме, и вероятность поиска замены Андрею Разину может резко возрасти. Состав команды ведь насчитывает и матерых штыков, и перспективных воспитанников, собранных под результаты более высокие.Летом 2017 года отставка Олега Кубарева с поста главного тренера солигорского «Шахтера» произошла, когда команда поглядывала на всех с высоты турнирной таблицы по итогам первого круга чемпионата. А весной следующего года сменщик Кубарева Марек Зуб вынужден был покинуть Солигорск уже после третьего тура чемпионата.И вот в противовес нраву руководства «Шахтера» — путь Юрия Вернидуба. Не хватавшая звезд с неба луганская «Заря», в которой в 2011 году фактически и началась самостоятельная карьера специалиста, не была так требовательна к результату. Первые два с половиной года его работы пришлись на кропотливое строительство команды, и только потом на горизонте стал просматриваться пьедестал. В конце прошлого сезона «Шахтер» и Вернидуб сошлись, наметив большие и далекие цели. Вот только оптимизма результаты команды пока совсем не вселяют. Нет, солигорчане молодцы — в двух последних турах подавляющее большинство времени гостили на чужой половине поля, угрожали воротам больше, чем кто-либо другой в чемпионате. Когда-то количество обязательно должно дать результат, перерасти в качество. Но хватит ли у руководства «Шахтера» терпения, долгосрочен ли кредит доверия, выданный лучшему тренеру Украины 2016 и 2018 годов? Сможет ли команда в ближайших матчах переиграть брестское «Динамо» и «Ислочь»? Вопросы, ответы на которые еще предстоит узнать.Как советуют мастера трудоустройства, уходить нужно не откуда, а куда. Этой доктрины строго придерживаются и отечественные футбольные тренеры, в случае отставок недолго ожидающие нового вызова. Вот и сейчас подавляющее большинство видных специалистов при деле, кто-то принял бразды правления в новом клубе, кто-то взял вожжи административной работы, кто-то, как Сергей Боровский, в роли консультанта, кто-то, как видные в недавнем прошлом игроки сборной Александр Кульчий и Владимир Корытько, тренеры дублирующих составов и юношеских сборных. Но есть и те, кто еще ждет с моря футбольной погоды.Как ни сватали зимой в новые команды вернувшегося из Казахстана Олега Дулуба, так в активном поиске он пока и остается. В такой же ситуации и покинувший прошлой осенью жодинское «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко. В 2017 году руководимые Дмитрием Молошем «Смолевичи» успешно решили задачу выхода в элиту, а сам тренер провел два следующих года в штабе борисовского БАТЭ, главным тренером которого мог стать уже зимой. Чем не завидный кандидат?

Георгий Кондратьев и Александр Кульчий на тренировке сборной Беларуси. Июнь 2012 года

Последней для Сергея Солодовникова и Петра Качуро была «Лида», не хорошая девочка, живущая на улице Южной, а команда первой лиги из одноименного славного города. Другой представитель этой лиги — «Орша» — значится крайним в послужных списках Юрия Коноплева и Вячеслава Акшаева. Списывать эту четверку тренеров со счетов ни в коем случае не стоит. Наверняка не сказали своего последнего слова и признанные мэтры тренерского цеха Анатолий Байдачный и Людас Румбутис.Упомянутые специалисты, нынешние помощники главных тренеров или притаившиеся зарубежные специалисты — готовых и желающих возглавить команды Высшей лиги чемпионата Беларуси в избытке. И с каждым туром возможность подобной смены будет только возрастать.