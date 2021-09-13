Кратковременные дожди и до +19 °С: прогноз погоды в Беларуси на 14 сентября

По прогнозу синоптиков,будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны могут пройти небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная в ночное время +6...+12 °С, местами +4...+5 °С; максимальная в дневное – +14...+19 °С, по югу до +21 °С.осадки не ожидаются. Ночью и утром будет туманно. Ветер неустойчивый 3–8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2...+8 °С, местами по западу до +10 °С, на торфяниках Полесья слабые заморозки 0...-2 °С, максимальная днем – +15...+22 °С.преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 2 до 8 градусов со знаком плюс, в некоторых западных районах – до плюс 10.По востоку Беларуси местами на почве слабые заморозки –0...-2 °С; максимальная днем – 15–22 градусов со знаком плюс, местами до 24 градусов тепла.