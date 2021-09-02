Ковальчук: спортсмен – это воин со знаком качества

Таким мнением в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поделился министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, говоря о роли спортсменов в жизни государства.
Гость программы отметил, что каждый гражданин Беларуси вносит посильный вклад в развитие и совершенствование страны.
– Каждый из нас – воин. Кто-то защищает рубежи страны на заставах, кто-то служит в Министерстве внутренних дел, выполняет обязанности в других войсках и воинских формированиях. В моем понимании спортсмен – это тоже воин, причем воин со знаком качества.<...> И сегодня он должен быть в первую очередь защитником интересов государства, – обратил внимание министр спорта.
Сергей Ковальчук отметил, что государство вкладывает в подготовку спортсменов большие средства. Атлеты должны понимать это и отвечать стране таким же отношением, оказывать поддержку на всех уровнях и защищать Беларусь через спорт.
Вместе с тем гость программы вспомнил спортсменов, которые демонстративно уволились из государственных учреждений по политическим причинам, и заметил, что таких единицы.
– Это всего 3–5 процентов. Нормальных людей с нормальным пониманием процессов, которые происходят в обществе, государстве и мире, значительно больше. Тех, кто повелся на эти уловки, единицы. Мне как руководителю спортивной отрасли приятно сказать, что в спорте царит здоровая обстановка, особенно в тех видах спорта, где [атлетам] некогда сидеть в соцсетях и гаджетах, – резюмировал Сергей Ковальчук.
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