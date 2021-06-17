Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле

Министр будет принимать граждан с 9:30 до 12:00 в Лепельском районном исполнительном комитете (ул. Ленинская, 6) по вопросам социально-трудовой сферы.Предварительно записаться на прием можно с 9:00 до 13:00 по телефону 8 (2132) 6-78-86.