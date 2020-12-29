В Стародорожском доме-интернате из-за короткого замыкания электропроводки произошло задымление, информирует БЕЛТА.
– 28 декабря в 20:14 поступило сообщение о задымлении на втором этаже в административной части трехэтажного кирпичного здания 1990 года постройки Стародорожского дома-интерната для инвалидов и престарелых по ул. Московской, 8а в городе Старые Дороги Минской области, – отметили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Причина задымления – короткое замыкание электропроводки в электрощите.
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Короткое замыкание электропроводки вызвало задымление в Стародорожском доме-интернате
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА