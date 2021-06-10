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Консул посольства России имеет беспрепятственный доступ к задержанным россиянам Сапеге и Дудникову – посол

Консул посольства России имеет беспрепятственный доступ к задержанным россиянам Сапеге и Дудникову. Об этом сообщил сегодня журналистам посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, пишет БЕЛТА.


Он напомнил, что 23 мая этого года была задержана гражданка России София Сапега, а 6 мая – гражданин России Егор Дудников. "Консульский доступ к гражданке Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с ней. Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила. Аналогичную информацию нам подтверждают и адвокаты, которые имеют встречи с ней. С ней работают три белорусских адвоката. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета, содержится она в СИЗО КГБ Беларуси. Следственные действия продолжаются", – рассказал посол.

Глава дипломатической миссии пояснил, что посольство по своему статусу обязано обеспечить консульскую помощь и поддержку российским гражданам, где бы они ни находились, если они попали в затруднительную ситуацию. И посольство России полностью это свое право реализует в отношении граждан Сапеги и Дудникова, считает Евгений Лукьянов. В Беларуси им предъявляются обвинения по уголовным статьям. "В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события дальше и в одном, и в другом случае, мы, естественно, будем стараться выяснять, и мы получим эту информацию. Разговоры и по одному, и по другому случаю происходят. Не хочу предварять ближайшие события, но уверяю вас, что уровень этих разговоров высокий", – сказал посол.

По его словам, в обоих случаях получена возможность многократного посещения. Некоторое ожидание посещений может возникать только потому, что там, где содержатся российские граждане, ограничено число помещений для встреч. "Самое главное для нас обстоятельство было то, что наш консул получил доступ и к Сапеге, и к Дудникову и теперь находится в контакте с родителями и адвокатами, и это все на регулярной, предсказуемой основе. Белорусские власти в этом контексте с нами сотрудничают", – проинформировал Евгений Лукьянов.

Фото: архив БЕЛТА
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