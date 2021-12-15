Конституционный Суд: принятые ЕС санкционные документы не соответствуют принципам прав человека

Принятые Евросоюзом и некоторыми иностранными государствами документы, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Беларуси, не соответствуют общепризнанным принципам равенства государств, а также общепризнанным принципам и нормам прав человека. Об этом говорится в решении Конституционного Суда Беларуси по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь». Оглашение этого решения состоялось сегодня в Минске.

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