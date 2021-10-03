Константин Придыбайло: Протасевич привержен своим принципам и отстаивает их, но все решит суд и матери детей, которым он сломал жизни

Такую мысль озвучил российский журналист Константин Придыбайло в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".
- Протасевич - террорист. Но он до сих пор и в глаза каждому говорит, что несогласен с текущей политикой государства, он признает что он оппозиционер, и что он готов улучшать страну. Этот человек привержен своим принципам, он их отстаивает, несмотря на то, что он находится под домашним арестом. И за это ему наверное стоит сказать немого спасибо. Из-за него сотни людей несут наказание, по его вине жизнь многих семей просто разделилась на "до" и "после". Он не то, чтобы террорист по отношению к государству, он семейный и обще человечный террорист. Это безусловно. Но он молодец за то, что остался верен своим идеям. Все остальное решит суд. Нужно разбираться в содеянном - проект "NEXtA" был коллективным, - высказался он.
Придыбайло также добавил, что когда он общался лично с Протасевичем, то заметил его обиду на Путило и других людей, которые, если разобраться, просто выдавили его.
- С точки зрения того, что Роман Протасевич до сих пор стоит на своих идеях, это хорошо. Остальное решит суд и матери детей, которым он сломал жизни, - сказал журналист.
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