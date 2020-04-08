Конец карантина? Германия собирается возобновить футбольный чемпионат

Руководство бундеслиги рассматривает два сценария возобновления внутреннего первенства. Игры 26-го тура могут стартовать 2 или 9 мая. При обоих вариантах чемпионат закончится к 21 июня, финал Кубка пройдет 27 июня, а завершится сезон в Германии 30 июня.Ряд немецких клубов уже возобновил тренировочный процесс. Среди них «Аугсбург», «Вольфсбург», «Хоффенхайм», «Кельн», «Айнтрахт», «Байер», «Герта», «Майнц» и «Бавария». Правда, пока футболисты тренируются не все вместе, а группами. Упражнения, которые они выполняют, бесконтактные. Душевые и раздевалки дезинфицируются., — отметил директор «Кельна» Хорст Хельдт.А наставник «Байера» Петер Бос заявил, что в футбол играют для болельщиков. И будет странно играть при пустых трибунах., — заявил специалист.Все клубы бундеслиги хотят так или иначе проводить тренировки. Могли возникнуть проблемы только у «Вердера» — частота занятий и численность в них участвующих зависят от указаний местных властей, регулирующих обстановку в регионах. А в Бремене они пока самые строгие на территории страны. Но и там уже идут навстречу футболистам.Тем временем глава испанской лиги Хавьер Тебас во вторник провел видеоконференцию и рассказал о ситуации на данный момент и перспективах возобновления чемпионата. По его словам, если турнир не доиграть, потери испанских клубов составят миллиард евро, включая невыплаченные премиальные за участие в еврокубках. Если оставшиеся матчи пройдут без зрителей, убытки составят 300 миллионов, со зрителями — 150 миллионов.Тебас уверен, что чемпионат Испании удастся доиграть. Вопрос состоит только в одном — со зрителями или без них.— рассказал глава лиги. —За 72 часа до возобновления тренировок всем футболистам, а также тем, кто будет проживать рядом с ними и находиться во время занятий, нужно будет сдать тесты на коронавирус.Тем временем футбольные власти Нидерландов изменили планы относительно чемпионата страны. Еще недавно они собирались объявить турнир недействительным или завершить его на той стадии, на которой он был прерван, и объявить «Аякс» чемпионом. При этом сообщалось, что как минимум до 1 июня ни о каких тренировках команд не может быть и речи. Но сейчас стало известно, что сезон все-таки планируют завершить. Предварительный план: к занятиям команды приступят 12 мая, а первые игры могут состояться 19 июня. Все они пройдут с учетом тех правил, которые летом установят власти страны. Если кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжится и через месяц, решение о возобновлении сезона будет принято в середине мая. Еще раз к вопросу возобновления сезона в Нидерландах вернутся 24 апреля. Так называемый сценарий номер три (полная остановка сезона) сегодня уже не рассматривается.Футбольные власти Дании разрабатывают план, при котором матчи чемпионата можно было бы начать в середине мая. Они точно пройдут без зрителей. Полной изоляции футболистов не будет — их решили не закрывать на все время на базах. Вместо этого у них собираются еженедельно брать анализы на коронавирус и обследовать перед матчами. Соответствующим образом будет организована и охрана здоровья игроков.Пока непонятны перспективы английской премьер-лиги. Очевидно, что клубы намерены доиграть все матчи. Но ясности нет.Нет конкретики и в новостях о чемпионатах Италии и Франции. Однако пока их также планируют доиграть.А что же еврокубки? УЕФА пока ждет — сейчас он не может разработать единственный приемлемый для всех вариант завершения еврокубков-2019/20. Ему нужны 28 готовых играть команд из Испании («Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья», «Хетафе»), Англии («Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Челси», «Манчестер Юнайтед»), Германии («Бавария», «Лейпциг», «Байер», «Айнтрахт», «Вольфсбург»), Италии («Ювентус», «Наполи», «Аталанта», «Интер», «Рома»), Франции (ПСЖ, «Лион»), а также Украины («Шахтер»), Турции («Истанбул ББ»), Австрии (ЛАСК), Дании («Копенгаген»), Шотландии («Рейнджерс»), Греции («Олимпиакос») и Швейцарии («Базель»). Это те, кто остался в еврокубковых турнирах. Все они должны быть в готовности выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. А как ее достичь? Главным образом — в чемпионате своей страны. Игроки в этих странах как минимум должны пройти соответствующую подготовку к завершающей стадии сезона. А в идеале должны получить и какую-то игровую практику. В связи с этим в Ньоне пока не делают резких шагов и не дают невыполнимых обещаний. Руководитель УЕФА Александер Чеферин и его команда внимательно следят за развитием событий и готовят очередную видеоконференцию с участием представителей федераций, лиг и клубов. На днях пришлось вернуть на землю бельгийцев — те поспешили объявить о скором досрочном завершении чемпионата. Из Ньона тут же напомнили о том, кто и как определяет участников еврокубков, намекнув, что в следующем сезоне можно остаться без Лиги чемпионов и Лиги Европы.