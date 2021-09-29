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  2. Шпаковский: «Комсомольская правда в Беларуси» предприняла попытку информационного оправдания терроризма

Шпаковский: «Комсомольская правда в Беларуси» предприняла попытку информационного оправдания терроризма

Таким мнением поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский. 


Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован Министерством информации из-за публикации на тему гибели сотрудника КГБ при исполнении служебного долга.

– Стремясь к объективности, нельзя обелять преступников и террористов, используя для этого СМИ и навыки владения словом. В данном случае «КП» снова продемонстрировала свою политическую позицию, пытаясь по-иезуитски прикрыться необходимостью освещения тех или иных событий и предоставления информации читателям. Но все мы понимаем, что делало данное издание после событий августа 2020-го. Организация занимала позицию, не способствующую установлению мира и диалога в белорусском обществе, – отметил Шпаковский. 

Аналитик добавил, что такие действия должны быть квалифицированы в соответствии с нашим законодательством. По его мнению, это явное информационное содействие террористической деятельности.


– Мне кажется, что белорусскому государству надо использовать все свои возможности для того, чтобы редакцию «КП» не то чтобы призвать к ответу, а добиться, чтобы данное издание понесло заслуженное наказание за свою редакционную политику, направленную на разжигание ненависти, социальной розни и поддержку терроризма. Это должно сделать любое уважающее себя государство, – пояснил он.

– «Комсомольская правда в Беларуси» предприняла попытку информационного оправдания терроризма с использованием СМИ. Это были осознанные действия, они прекрасно знали, что делают. А если знали, то пусть готовятся отвечать за свои поступки по полной программе, – заключил он.

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Фото: Михалевич Диана
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