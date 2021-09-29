Шпаковский: «Комсомольская правда в Беларуси» предприняла попытку информационного оправдания терроризма

Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован Министерством информации из-за публикации на тему гибели сотрудника КГБ при исполнении служебного долга.отметил Шпаковский.Аналитик добавил, что такие действия должны быть квалифицированы в соответствии с нашим законодательством. По его мнению, это явное информационное содействие террористической деятельности.– пояснил он.– заключил он.