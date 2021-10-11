Комплексная проверка органов управления территориальной обороны проводится в Гродненской области

В Гродненской области в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в текущем году с 11 по 22 октября проводится второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны. Такая информация опубликована на сайте Министерства обороны.
В рамках проверки комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил будет оценена эффективность работы должностных лиц областного и девяти районных исполнительных комитетов области по руководству подготовкой территориальной обороны.
Отмечается, что во время первого этапа, который проходил с 6 по 23 июля, было осуществлено формирование территориальных войск Мостовского района Гродненской области и практическое выполнение ими учебно-боевых задач.
Фото: БЕЛТА