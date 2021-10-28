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  2. Компания Facebook переименована в Meta

Компания Facebook переименована в Meta

Об этом заявил американский предприниматель и владелец компании Марк Цукерберг во время ежегодной конференции Facebook Connect. 


– Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. Теперь наша компания называется Meta, – пояснил он. 

Ранее бизнесмен указывал, что новое название поможет лучше отражать метавселенную, в которую входят все продукты компании. Создатель считает, что Meta будет ассоциироваться не с социальной сетью, а с метавселенной, которая объединит и людей, и современные технологии. 
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Фото: РЕЙТЕР
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