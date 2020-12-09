"Коммунарка" произвела уже миллион новогодних подарков

– поделилась начальник отдела маркетинга СОАО «Коммунарка» Татьяна Пармон.Продукция поставляется в магазины фирменной торговли и другие торговые сети Беларуси, отправляется на экспорт в Россию, Израиль, Литву и другие страны.– подчеркнула она.Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют свыше 27 тыс. т сладкой продукции в год (более 300 наименований).