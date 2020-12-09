Фабрика изготовила уже миллион новогодних подарков, сообщает БЕЛТА.
– Мы запланировали подготовить 1,1 млн новогодних подарков. Сегодня выпущено уже 1,025 млн. Ассортимент широкий – более пятидесяти вариантов массой от 300 г до 3 кг, цены разные. Упаковка – картонная, меховая, тканевая, есть деревянные тубы и домики, – поделилась начальник отдела маркетинга СОАО «Коммунарка» Татьяна Пармон.
Продукция поставляется в магазины фирменной торговли и другие торговые сети Беларуси, отправляется на экспорт в Россию, Израиль, Литву и другие страны.
– В магазинах нашего товара много – есть из чего выбрать. Мы реализуем продукцию предприятия по скидкам, фирменные новогодние подарки – по цене от производителя. Можно также приобрести и скомплектовать свой новогодний подарок. А в наших кофейнях гости могут согреться и насладиться чашечкой горячего кофе или ароматного глинтвейна, – подчеркнула она.
Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют свыше 27 тыс. т сладкой продукции в год (более 300 наименований).
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"Коммунарка" произвела уже миллион новогодних подарков
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Фото: Александр КУШНЕР