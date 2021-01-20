Комаровский рассказал, в каких случаях занятие спортом может стать причиной развития простудных заболеваний

Спорт ошибочно считают мерой, которая необходима человеку для укрепления иммунитета. На самом деле состояние здоровья улучшает не подобное увлечение, а физкультура. Спорт же, наоборот, иногда приводит к развитию ряда заболеваний, в том числе и простудных. Об этом на своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам специалиста, ни в коем случае нельзя путать спорт и физкультуру. Первое направлено на победу в соревнованиях, второе – на укрепление здоровья.
– У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни. Более того, у профессионалов есть куча травм и различных проблем со здоровьем. А вот физкультура – совершенно другое. Для человека, делающего обычную зарядку, не важна победа. Физкультурник проводит подобную деятельность для того, чтобы укрепить здоровье, – рассказал педиатр.
В некоторых случаях спорт приводит к развитию простудных заболеваний. При этом нет разницы, где конкретно проходят занятия – на свежем воздухе или в тренажерном зале.
– Заболеть во время занятий спортом на улице можно в том случае, если в процессе не контролировать состояние слизистых оболочек, много потеть, дышать ртом. В качестве профилактики следите, чтобы у вас было носовое дыхание, не происходило пересыхание слизистых оболочек, то есть пейте достаточное количество воды во время занятий, – отметил Евгений Комаровский.
Не менее важно следить за состоянием своего организма и во время тренировки в спортивном зале. Вероятность заболеть в подобном помещении также высока.
– К огромному сожалению, есть очень мало залов, где существует хорошая система вентиляции и где администрация тщательно контролирует температуру, влажность и интенсивность воздухообмена. Сухой теплый воздух плюс нарушение или отсутствие реального воздухообмена – это огромные проблемы в плане вероятности заразиться. Обратите внимание, что если в самом зале еще достаточно часто бывает свежий воздух, то во всяких раздевалках его найти невозможно.
Кроме того, врач подчеркнул, что причиной развития заболеваний является не само занятие спортом или физкультурой, а ситуация, в которой человек находится.
– Именно поэтому анализируйте факторы риска и устраняйте их, – резюмировал Евгений Комаровский.
Фото: pixabay.com
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Комаровский рассказал, в каких случаях занятие спортом может стать причиной развития простудных заболеваний
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