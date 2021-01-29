Многие родители, когда их дети простужены, предлагают им "подышать над картошкой". Российский врач и телеведущий доктор Комаровский рассказал о вреде таких ингаляций в своем YouTube-канале.
Скриншот из видео
– Горячий пар, который воздействует на клетки слизистых оболочек, неспособен улучшить их состояние. Если бы вы видели, сколько детей сталкивается с ожогами дыхательных путей, вы были бы в шоке, – объяснил медик.
Комаровский 10 лет руководил отделением, где проходили лечение дети с острым ларинготрахеитом или крупом – вариантом ОРВИ, когда вирус попадает в гортань и вызывает воспаление там:
– Довольно частое явление, когда у ребенка обычный насморк, а "заботливые" родители лечили его над картошкой. Такие ребята поступали с ожогами гортани, – пояснил доктор.
Он подчеркнул, что такие пациенты испытывают сильные боли.
– Медицина не доказала эффективность метода "подышать над картошкой", так же, как и "парить ноги в горячей воде". Я бы советовал тепло одеться и спать в комнате с прохладным воздухом. Можно потратиться и на увлажнитель воздуха, – дал рекомендации Комаровский.
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Комаровский рассказал, чем опасен популярный метод народной медицины
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