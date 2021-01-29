Комаровский рассказал, чем опасен популярный метод народной медицины

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– объяснил медик.Комаровский 10 лет руководил отделением, где проходили лечение дети с острым ларинготрахеитом или крупом – вариантом ОРВИ, когда вирус попадает в гортань и вызывает воспаление там:– пояснил доктор.Он подчеркнул, что такие пациенты испытывают сильные боли.– дал рекомендации Комаровский.