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Коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси

Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Республике Беларусь до 31 декабря 2021 года включительно. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.


– В Беларуси действует регулирование на 29 групп социально значимых товаров, в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки и другие.

Ия Малкина обратила внимание, что принятое решение Коллегии ЕЭК будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения.

sichevich@sb.by

 Фото БЕЛТА

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