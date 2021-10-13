Коллегия ЕЭК приняла План взаимного признания электронной цифровой подписи странами ЕАЭС при госзакупках

Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Реализация Плана взаимного признания электронной цифровой подписи позволит обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках.





– Вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи является одним из самых обсуждаемых и чувствительных для бизнеса.

Ия Малкина сообщила, что работа над документом велась три года, реализовать его планируется до 2024 года.

– Следующим шагом станет разработка единых правил взаимного признания электронной цифровой подписи и проверки ее подлинности, а также требований к самим ЭЦП. Эти правила планируется принять в течение двух лет.

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