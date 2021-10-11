Коллаборация Supreme x Nike, подушка для путешествий от Balenciaga и спортивный инвентарь от Dior: что нового произошло в мире моды за неделю

1. Коллекция спортивного инвентаря от Dior

Фото:

dior.com

2. Chanel ввел квоту на покупку кожаных изделий

Фото:

chanel.com

3. Подушка для путешествий от Balenciaga

Фото:

balenciaga.com

4. Кроссовки, напечатанные на 3D-принтере, от Heron Preston

Фото:

heronpreston.com

5. Коллаборация Supreme и Nike

Фото:

nike.com

Фото:

nike.com

Похоже, модным брендам уже неинтересно создавать только одежду. Они переходят на предметы интерьера, средства передвижения и даже на спортивный инвентарь. Последний, к слову, неплохо получился у французского бренда Dior.Не так давно модный дом выпустил круизную коллекцию одежды для занятий спортом, а теперь еще и тренажеры. Вместе с итальянским производителем спортивного инвентаря класса люкс Technogym они представили беговую дорожку, скамью, гантели, силовые тросы и фитбол.Инвентарь выполнен в белом цвете. На нем присутствуют символы Dior в виде звезды и контрастные синие полосы.Коллекция поступит в продажу в январе следующего года. Стоимость тренажеров пока не раскрывается.Французский модный дом Chanel изменил политику продаж своих изделий из кожи.Из-за роста числа перекупщиков на рынке люксовых товаров бренд ввел квоту, согласно которой разрешит покупать только по одной сумке определенной модели в год.Пока данная мера коснулась только двух самых популярных изделий Chanel – Classic Flap Bag и Coco Handle, а также небольших кожаных изделий.К слову, французский модный дом не первый, кто таким способом борется с ресейлерами. Ранее квоты на покупку кожаных изделий ввел бренд Hermès.Креативность и Balenciaga – синонимы. Даже создав обычную подушку для путешествий, бренд умудрился добавить необычную деталь.Изделие имеет черный капюшон, который крепится при помощи кнопок.Подушка изготовлена из черного хлопкового трикотажа. Интересно, что на ней нет никаких фирменных обозначений бренда.Стоимость необычного дорожного аксессуара составляет 650 долларов.Американский бренд Heron Preston представил свои первые кроссовки с 3D-печатью. Над моделью дизайнеры работали совместно с компанией Zellerfeld.Модель кроссовок-слипонов под названием Heron01 не имеет ни швов, ни клея. Благодаря низким вырезам на щиколотках обувь легко надевается и снимается. Модель представлена в сером, оранжевом и черном цветах и дополнена футуристичной текстурой.Особенность кроссовок в подборе размера: сканируете свои ноги смартфоном, а программа подбирает лучший размер для вас. Также обувь может быть полностью переработана для производства новых продуктов.Необычная модель появилась в продаже 5 октября на официальном сайте.По нашему мнению, коллаборацией недели можно назвать тандем двух креативных брендов – Supreme и Nike. Вместе они представили новую капсульную коллекцию кроссовок Cross Trainer Low.В линейке представлены две модели ярких расцветок – черная с оливково-зелеными и красными деталями и белая с солнечно-желтыми, красными и травянисто-зелеными.Верх обуви сделан из премиальной кожи, сзади кроссовки украшены названиями двух брендов.В продаже модель Supreme x Nike Cross Trainer Low появится 14 октября.