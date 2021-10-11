Коллаборация Supreme x Nike, подушка для путешествий от Balenciaga и спортивный инвентарь от Dior: что нового произошло в мире моды за неделю

1. Коллекция спортивного инвентаря от DiorПохоже, модным брендам уже неинтересно создавать только одежду. Они переходят на предметы интерьера, средства передвижения и даже на спортивный инвентарь. Последний, к слову, неплохо получился у французского бренда Dior.
Фото: dior.com
Не так давно модный дом выпустил круизную коллекцию одежды для занятий спортом, а теперь еще и тренажеры. Вместе с итальянским производителем спортивного инвентаря класса люкс Technogym они представили беговую дорожку, скамью, гантели, силовые тросы и фитбол.
Инвентарь выполнен в белом цвете. На нем присутствуют символы Dior в виде звезды и контрастные синие полосы.
Коллекция поступит в продажу в январе следующего года. Стоимость тренажеров пока не раскрывается.
2. Chanel ввел квоту на покупку кожаных изделийФранцузский модный дом Chanel изменил политику продаж своих изделий из кожи.
Фото: chanel.com
Из-за роста числа перекупщиков на рынке люксовых товаров бренд ввел квоту, согласно которой разрешит покупать только по одной сумке определенной модели в год.
Пока данная мера коснулась только двух самых популярных изделий Chanel – Classic Flap Bag и Coco Handle, а также небольших кожаных изделий.
К слову, французский модный дом не первый, кто таким способом борется с ресейлерами. Ранее квоты на покупку кожаных изделий ввел бренд Hermès.
3. Подушка для путешествий от BalenciagaКреативность и Balenciaga – синонимы. Даже создав обычную подушку для путешествий, бренд умудрился добавить необычную деталь.
Фото: balenciaga.com
Изделие имеет черный капюшон, который крепится при помощи кнопок.
Подушка изготовлена из черного хлопкового трикотажа. Интересно, что на ней нет никаких фирменных обозначений бренда.
Стоимость необычного дорожного аксессуара составляет 650 долларов.
4. Кроссовки, напечатанные на 3D-принтере, от Heron PrestonАмериканский бренд Heron Preston представил свои первые кроссовки с 3D-печатью. Над моделью дизайнеры работали совместно с компанией Zellerfeld.
Фото: heronpreston.com
Модель кроссовок-слипонов под названием Heron01 не имеет ни швов, ни клея. Благодаря низким вырезам на щиколотках обувь легко надевается и снимается. Модель представлена в сером, оранжевом и черном цветах и дополнена футуристичной текстурой.
Особенность кроссовок в подборе размера: сканируете свои ноги смартфоном, а программа подбирает лучший размер для вас. Также обувь может быть полностью переработана для производства новых продуктов.
Необычная модель появилась в продаже 5 октября на официальном сайте.
5. Коллаборация Supreme и NikeПо нашему мнению, коллаборацией недели можно назвать тандем двух креативных брендов – Supreme и Nike. Вместе они представили новую капсульную коллекцию кроссовок Cross Trainer Low.
Фото: nike.com
В линейке представлены две модели ярких расцветок – черная с оливково-зелеными и красными деталями и белая с солнечно-желтыми, красными и травянисто-зелеными.
Фото: nike.com
Верх обуви сделан из премиальной кожи, сзади кроссовки украшены названиями двух брендов.
В продаже модель Supreme x Nike Cross Trainer Low появится 14 октября.