Коллаборация Levi’s x Pocemon, новый креативный директор Montblanc и Барби вместо моделей в коллекции Richard Quinn: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Levi’s x Pocemon

Фото:

levi.com

Фото:

levi.com

2. Ричард Куинн представил новую коллекцию для Барби

Фото:

richardquinn.com

Фото:

richardquinn.com

3. Jimmy Choo представил коллаборацию с Marine Serre

Фото:

jimmychoo.com

Фото:

jimmychoo.com

Фото:

jimmychoo.com

4. Новый креативный директор Montblanc

Фото:

montblanc.com

5. Новое лицо бренда Marc Jacob’s

Фото:

marcjacobs.com

Фото:

marcjacobs.com

Фото:

marcjacobs.com

В этом году легендарный мультфильм Pokémon празднует свое 25-летие. Американский бренд одежды Levi’s воспользовался этим событием и создал яркую коллаборацию с героями франшизы.В линейке представлены свитшоты, худи, футболки, джинсовые комплекты, сумки и даже аксессуары. Изюминкой коллекции стали кепка Эша и шапка с ушками, как у Пикачу. Все декорировано принтами самых узнаваемых персонажей. Некоторые модели выполнены из флиса. Капсула получилась в стиле 90-х. Дизайнеры бренда гарантируют, что каждый поклонник обязательно найдет в коллекции что-нибудь для себя.Коллаборация уже доступна на официальном сайте Levi’s. Стоимость моделей варьируется от 20 до 148 долларов.К слову, ранее коллекцию по мотивам культового мультфильма представили Gucci и The North Face.Порой чем только не удивляют дизайнеры одежды! И онлайн-показы, и шоу в виде компьютерной игры, а бренд Hanifa и вовсе провел показ с невидимыми моделями. Британский дизайнер Ричард Куинн также решил покреативить: он представил первый образ из своей новой осенне-зимней коллекции при помощи куклы Барби.Отмечается, что на создание только одного наряда ушло порядка 10 часов: два на конструирование и восемь на декор.Модельер отметил, что создавать наряды в миниатюре для него было очень весело. К тому же его порадовал разнообразный ассортимент кукол. Куинн также признался, что не против провести настоящий показ, который откроет Барби.Пожалуй, еще одна громкая коллаборация этой недели – обувной бренд Jimmy Choo и молодой, но уже популярный парижский дизайнер Marine Serre.Вместе они создали коллекцию обуви, в которую вошли шесть ключевых моделей: ботильоны-носки с геометричным узором, высокие сапоги на каблуке, лодочки и туфли «Мэри Джейн» на каблуке kitten heel, высокие ботинки на плоской подошве и кроссовки. Каждая из них объединяет в себе спорт и фирменную элегантность, так как по задумке брендов они созданы и для прогулок на улице, и даже для поездок на велосипеде.При создании коллекции дизайнеры даже вспомнили модель обуви Faro из коллекции Jimmy Choo сезона осень-зима – 2000.Вся линейка выполнена в белом, бежевом, черном, ярко-красном и коричневом цвете. Ключевой деталью коллекции стал фирменный паттерн Marine Serre в виде луны: он появился на ткани из переработанных материалов и на коже в виде прозрачных лаковых элементов. К слову, именно этот принт платформа персональных рекомендаций Lyst назвала самым популярным в 2020 году.Коллаборация уже представлена в бутиках и на сайте Jimmy Choo.Немецкий бренд аксессуаров Montblanc объявил имя нового креативного директора. Теперь на глобальном видении марки сконцентрируется Марго Томазетта. Что известно о новом идейном вдохновителе бренда?Ранее Томазета отвечал за дизайн кожаных аксессуаров мужской и женской линий Givenchy. Он также успел посотрудничать с такими модными брендами, как Prada, Chloé и Louis Vuitton.Генеральный директор Montblanc Николя Барецки рассказал, что при выборе нового дизайнера ключевую роль сыграл опыт Томазетты в дизайне и мужских, и женских аксессуаров.Отмечается, что к новым обязанностям Марко приступит уже с 1 марта. Основное место работы будет в Париже, однако периодически дизайнеру придется вылетать и в другие подразделения бренда, которые находятся в Италии, Германии и Швейцарии.Дочь американской певицы Мадонны Лурдес Леон стала новым лицом бренда Marc Jacob’s. Выбор сделан не случайно: Мадонна является давней подругой дизайнера.На фото девушка позирует в нарядах и аксессуарах из последней коллекции бренда. На одном из фото на ней жакет, шорты, туфли Мэри Джейн и топ-бра с огромными бутонами роз. На другом снимке Лурдес предстала в джинсах с завышенной талией, ярком головном уборе и бра из кристаллов Swarovski.Макияж модели по яркости ничуть не уступает оттенкам нарядов. На веках Леон – мятные смоки.Официальный представитель бренда отметил, что дочь Мадонны идеально отражает юный дух и бескомпромиссное чувство индивидуальности, заключенное в этой коллекции.К слову, это не первое сотрудничество Лурдес с модными брендами. Ранее дочь Мадонны появлялась в рекламной кампании Juicy Couture, а также рекламировала аромат Stella McCartney.