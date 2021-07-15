Количество VIP-гостей на церемонии открытия Игр в Токио будет ограничено

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Соответствующее решение принято оргкомитетом Олимпиады. В связи с профилактикой распространения COVID-19 будет допущено менее 1 тысячи человек из VIP-персон.

Кроме того, в Международном олимпийском комитете (МОК) уточнили информацию об участии в церемонии открытия атлетов. По последним данным, после долгого обсуждения

спортсмены все-таки примут участие в параде.