Количество VIP-гостей на церемонии открытия Игр в Токио будет ограничено

Количество высокопоставленных гостей на церемонии открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио, которая пройдет на 68-тысячном Национальном олимпийском стадионе 23 июля, будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Фото: noc.by
Соответствующее решение принято оргкомитетом Олимпиады. В связи с профилактикой распространения COVID-19 будет допущено менее 1 тысячи человек из VIP-персон.
Кроме того, в Международном олимпийском комитете (МОК) уточнили информацию об участии в церемонии открытия атлетов. По последним данным, после долгого обсуждения спортсмены все-таки примут участие в параде.
Опубликовано:
585