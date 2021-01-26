Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Когда стреляют в спину
Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Перенос из Минска чемпионата мира по пятиборью — подлый удар по белорусским спортсменам

Когда стреляют в спину

Удивительные у некоторых людей понятия о чести, достоинстве, правде и справедливости. Словно в детстве Маяковского не читали и совершенно не представляют себе, что такое хорошо, а что такое плохо. Члены самопровозглашенного Белорусского фонда спортивной солидарности, пригревшиеся в Литве, нанесли еще один подлый удар исподтишка по своим бывшим коллегам-соотечественникам. И, считая это свинство доблестью, гикают, празднуя успех.

Благими намерениями сами знаете, куда вымощен путь. Признаться, хуже горькой редьки надоело уже упоминать о вильнюсском кружке белорусских спортивных ренегатов. Думая о них, всякая нечисть мерещится. Вроде рисунка гоголевского Вакулы, который на входе в церковь намалевал черта в аду, «такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» — и дитя, удерживая слезинки, косилось на картину и жалось к груди своей матери». 

Писать наветы и доносы, представляя белое — черным, а ложь — истиной, гнусно и низко. Тут двух мнений быть не может, и это, кажется, должно быть понятно даже ребенку. Тем не менее представители этого самого BFSS выбрали для себя именно такой путь: словно старательный галантерейщик Бонасье кардиналу («одно мое слово спасло Францию!»), строчат они депеши во все международные спортивные инстанции, представляя Беларусь местом боевых действий, а своих соотечественников — сбродом и мерзавцами. Цель простая: принести как можно больший урон стране. В режиме же полного политического хаоса и тотального беспредела, который творится сейчас в мире, больше для реализации замыслов и не требуется. 
В минувшую пятницу Международный союз современного пятиборья принял решение перенести из Беларуси июньское первенство планеты. Глава UIPM Клаус Шорманн это решение озвучивал словно извиняясь, ведь год назад во время визита в Минск он излучал сплошной оптимизм и сыпал комплиментами: прекрасная страна, великолепная инфраструктура, потрясающие возможности! 
А тут риторика резко изменилась: «UIPM внимательно следил за развитием событий», «были приняты во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом», «решение, которое защитит наше прочное партнерство и развитие этого вида спорта в Беларуси в будущем…» 

Наши вильнюсские «здраднiкi» не оставляют попыток убедить всех, что дело их правое, а намерения благие. Как говорила моя бабушка: не смешите мои тапочки. Перенос из Минска хоккейного чемпионата мира — праздника, которого десятки (если не сотни) тысяч болельщиков так долго ждали, — был подан к столу под обильным приторным соусом «победы над диктатурой». Спорт как таковой при этом старательно выносился за скобки. Лозунги вильнюсской организации SS вообще звучат как светлый путь к коммунизму: прав спортсменов они, дескать, не ущемляют, а даже наоборот — двигают их вперед к будущим победам. Однако все это не более чем слово «торт» на коробке с тротилом. Потому что философскую мысль о том, что спорт и спортсмены для самопровозглашенных — это свято и неприкасаемо, при всем желании никак не уложишь в факт отмены домашнего первенства мира по пятиборью. Тут у вас, милейшие, промашечка вышла. 
Ведь именно спортсмены (только они и никто другой!) пострадают от того, что Минск лишился этого турнира. 
В отличие от хоккея, пятиборье вид спорта совсем не массовый, не медийный и весьма специфичный. О чем говорить, если далеко не все из тех, кто причисляет себя к когорте болельщиков, даже смогут с ходу назвать все виды, в которых соревнуются пятиборцы. Зрителей на трибуны приходит совсем мало, соревнования проходят обычно далеко за чертой городов, а внимание к ним мизерное. Таким образом, перенос чемпионата из Минска не просто не вызвал некоего ажиотажа мировой общественности, на это попросту никто не обратил ни малейшего внимания. В этом плане выстрел у SS получился холостым. А вот в спину нашим атлетам пуля улетела самая что ни на есть боевая: первенство являлось лицензионным, и белорусские пятиборцы всерьез рассчитывали при поддержке родных стен разжиться максимальным числом пропусков на Игры в Токио. Сделать им это не позволили сбежавшие «доброхоты». Как это можно назвать, если не подлостью и предательством? 

Поэтому давайте называть вещи своими именами и видеть очевидное. Белорусские спортсмены призывают: только спорт и никакой политики! Их вильнюсские оппоненты не согласны: только политика! И никакого спорта. Все остальное — пустые слова. 
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом
Картина коронавируса в мире за сутки - более 334 тыс. случаев заражения
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси одержали победу над молодежной командой Венгрии
История всебелорусского народовластия: ретроспектива ВНС
Гороскоп на 12 февраля
«Социальное мышление»: первые итоги глобального социсследования озвучены в Минске
Николай Щёкин: конституирующая модель белорусской демократии в действии и вполне эффективна и адаптивна
Делегат VI Всебелорусского народного собрания Вячеслав Сидоренко: «Хотите чего‑то добиться в жизни — учитесь и работайте»
Человек, идеология, кластер: Основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы
В Германии карантин продлят до 7 марта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
И искусство, и спорт: 125 лет назад в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию
Делегат VI Всебелорусского народного собрания Инга Козлова: «Сельские жители — фундамент во все времена»
Беларусь планирует за пять лет увеличить производство молока почти на 15%
Беларусь – страна реально и профессионально оценивающая свои возможности
Филипп Плейн ответил на обвинения в гомофобии и дискриминации
Делегат Всебелорусского народного собрания Алексей Зайцев: «Забота о людях — главная задача социального государства»
"Белпочте" присвоен сертификат Всемирного почтового союза в области управления качеством
Жители США испугались НЛО в небе, но правда была куда проще - видео
Пассажиры БЖД за 10 лет оформили более 15 млн электронных билетов
Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
МОК выступил с заявлением о гендерном равенстве в олимпийском движении
Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте
Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
Парень медитировал на горе, когда рядом с ним стал извергаться вулкан - видео
"Белнефтехим" ожидает от "Роснефти" компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн
Сборная Беларуси по хоккею уступила казахстанцам на турнире в Нур-Султане
В январе подорожали виноград и свекла, подешевели помидоры и цитрусовые
Ученые открыли новую мишень для лекарств против коронавируса
Нутрициолог рассказала об особенностях интервального голодания
С чем сочетать леггинсы в образе? Рассказывает стилист
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Команда Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
У обитателя морского дна в окрестностях Владивостока нашли противораковые вещества
Лукашенко выступит с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания
Фотофакт. Цянский танец в честь Праздника весны
Делегаты ВНС от Минской области рассказали о темах и вопросах, которые волнуют их самих и земляков
Министерство экономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
Эксперт – о результатах масштабного исследования: снижение благосостояния с деятельностью Правительства связывают только 6,5%
В Минск прибыли делегаты ВНС от Витебской области
В Речицком районе госавтоинспекторы пришли на помощь водителю из Сербии, у которого заглох большегруз
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Могилевской области отбыли в Минск
мнение
Светлана КОСАЧ
Импичмент Трампа – это (не) по конституции?
Минтруда и соцзащиты: денежные доходы населения за январь не индексируются
Минздрав: отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19
Китайский зонд достиг орбиты Марса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ