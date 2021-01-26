В минувшую пятницу Международный союз современного пятиборья принял решение перенести из Беларуси июньское первенство планеты. Глава UIPM Клаус Шорманн это решение озвучивал словно извиняясь, ведь год назад во время визита в Минск он излучал сплошной оптимизм и сыпал комплиментами: прекрасная страна, великолепная инфраструктура, потрясающие возможности!

Ведь именно спортсмены (только они и никто другой!) пострадают от того, что Минск лишился этого турнира.

Благими намерениями сами знаете, куда вымощен путь. Признаться, хуже горькой редьки надоело уже упоминать о вильнюсском кружке белорусских спортивных ренегатов. Думая о них, всякая нечисть мерещится. Вроде рисунка гоголевского Вакулы, который на входе в церковь намалевал черта в аду, «такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» — и дитя, удерживая слезинки, косилось на картину и жалось к груди своей матери».Писать наветы и доносы, представляя белое — черным, а ложь — истиной, гнусно и низко. Тут двух мнений быть не может, и это, кажется, должно быть понятно даже ребенку. Тем не менее представители этого самого BFSS выбрали для себя именно такой путь: словно старательный галантерейщик Бонасье кардиналу («одно мое слово спасло Францию!»), строчат они депеши во все международные спортивные инстанции, представляя Беларусь местом боевых действий, а своих соотечественников — сбродом и мерзавцами. Цель простая: принести как можно больший урон стране. В режиме же полного политического хаоса и тотального беспредела, который творится сейчас в мире, больше для реализации замыслов и не требуется.А тут риторика резко изменилась: «UIPM внимательно следил за развитием событий», «были приняты во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом», «решение, которое защитит наше прочное партнерство и развитие этого вида спорта в Беларуси в будущем…»Наши вильнюсские «здраднiкi» не оставляют попыток убедить всех, что дело их правое, а намерения благие. Как говорила моя бабушка: не смешите мои тапочки. Перенос из Минска хоккейного чемпионата мира — праздника, которого десятки (если не сотни) тысяч болельщиков так долго ждали, — был подан к столу под обильным приторным соусом «победы над диктатурой». Спорт как таковой при этом старательно выносился за скобки. Лозунги вильнюсской организации SS вообще звучат как светлый путь к коммунизму: прав спортсменов они, дескать, не ущемляют, а даже наоборот — двигают их вперед к будущим победам. Однако все это не более чем слово «торт» на коробке с тротилом. Потому что философскую мысль о том, что спорт и спортсмены для самопровозглашенных — это свято и неприкасаемо, при всем желании никак не уложишь в факт отмены домашнего первенства мира по пятиборью. Тут у вас, милейшие, промашечка вышла.В отличие от хоккея, пятиборье вид спорта совсем не массовый, не медийный и весьма специфичный. О чем говорить, если далеко не все из тех, кто причисляет себя к когорте болельщиков, даже смогут с ходу назвать все виды, в которых соревнуются пятиборцы. Зрителей на трибуны приходит совсем мало, соревнования проходят обычно далеко за чертой городов, а внимание к ним мизерное. Таким образом, перенос чемпионата из Минска не просто не вызвал некоего ажиотажа мировой общественности, на это попросту никто не обратил ни малейшего внимания. В этом плане выстрел у SS получился холостым. А вот в спину нашим атлетам пуля улетела самая что ни на есть боевая: первенство являлось лицензионным, и белорусские пятиборцы всерьез рассчитывали при поддержке родных стен разжиться максимальным числом пропусков на Игры в Токио. Сделать им это не позволили сбежавшие «доброхоты». Как это можно назвать, если не подлостью и предательством?Поэтому давайте называть вещи своими именами и видеть очевидное. Белорусские спортсмены призывают: только спорт и никакой политики! Их вильнюсские оппоненты не согласны: только политика! И никакого спорта. Все остальное — пустые слова.