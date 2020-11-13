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Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента

Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок в регионах – эти темы стали основными на состоявшейся сегодня рабочей встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.


Наталья Кочанова напомнила, что сразу после создания Молодежного парламента 4 месяца назад была достигнута с ним договоренность о периодических встречах:

– И сегодня по вашей инициативе я с удовольствием с вами встречаюсь, чтобы услышать те вопросы, которые у вас возникли за это время. Услышать, что уже сделано, что еще предстоит сделать.


Как рассказал перед встречей председатель Молодежного парламента Егор Макаревич, этот консультативно-совещательный орган выступил инициатором проведения диалоговой площадки «Беларусь будущего» во всех регионах страны:

– В рамках этой площадки обсуждались различные вопросы, в том числе реформирование Конституции, подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Поступившие при этом инициативы от молодежи всех областей и города Минска мы и намерены озвучить.

Руководитель Молодежного парламента подчеркнул:

– Мы признательны за возможность выстраивания такого диалога. Это еще раз доказывает, что белорусская власть слышит молодежь и обращает внимание на все проблемы, которые сегодня есть в молодежной среде.


На встрече с председателем Совета Республики члены президиума Молодежного парламента как раз и рассказали о таких инициативах – по различным направлениям развития государства, по участию в борьбе с пандемией коронавируса. Председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента по здравоохранению, спорту и туризму Владислав Волчек уточнил:

– В моем родном Гомеле мы запустили ряд проектов по профилактике инфекции. В частности, записали проморолики, демонстрирующиеся в автобусах и троллейбусах, в общественных местах города. Также вместе со студентами нашего университета мы создали волонтерские отряды, которые помогают медработникам в отделениях для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, первый созыв Молодежного парламента при Национальном собрании объединил 70 молодых людей от всех областей страны и от столицы в возрасте от 18 до 31 года. Целью этого органа является содействие деятельности Национального собрания в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.

Фото: БЕЛТА
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