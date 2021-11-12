Кочанова провела рабочее совещание о мерах против COVID-19 в учреждениях образования

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочее совещание о мерах противодействия COVID-19 в учреждениях образования. В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств, сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
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Было озвучено, что в Беларуси по итогам года на борьбу с пандемией из всех источников будет потрачено 2 млрд долларов. При этом прививают граждан бесплатно, вакцина в свободном доступе.
– Каждый должен быть прежде всего сам заинтересован в защите себя и своих близких от ковид-инфекции, – отмечено во время совещания.