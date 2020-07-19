«Клуб редакторов»: следствие и суд по «делу Белгазпромбанка» должны быть максимально открытыми

Следствие и судебный процесс по громкому «делу Белгазпромбанка» должны быть максимально открытыми. Это подчеркнули участники «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
На этой неделе на заседании ЦИК были зарегистрированы пять кандидатов в Президенты. Из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация, было отказано в регистрации Виктору Бабарико. «Мы на протяжении последней недели, имею в виду Белтелерадиокомпанию и телеканал ОНТ, выпустили целую серию сюжетов, касающихся этого громкого дела. Обращались в том числе в КГК по поводу того, что нужны какие-то подробности. Со стороны и независимой прессы, и представителей Бабарико были обращения, что следствие должно быть открытым. И мы благодарны следствию за то, что получили доступ к каким-то документам, сведениям. Людям было важно это увидеть. Решение о нерегистрации Бабарико стало ожидаемым для вас?» – обратился к участникам программы председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков отметил, что дело в персоналиях:
– Если бы, условно, это был не Бабарико, а кто-то из других альтернативных кандидатов (я не умаляю их достоинства, но его больше всех пытались раскручивать), и стало известно о том, что в декларации не все указано или идет речь о помощи из-за рубежа, то не было бы ничего. Ни разговоров, ни огромного количества статей, материалов в Instagram, Telegram и так далее. И второй ключевой момент, который, впрочем, не хотят раскручивать, – то, что в этой кампании видно вмешательство. Вспомните, какой скандал в свое время разразился в США. Там на уровне президента и Госдепартамента до сих пор разбираются. В любой стране электоральный процесс не может проходить на чьи-то деньги, с вмешательством извне.
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов призвал четко видеть причинно-следственную связь.
– Сначала было «панамское досье», а потом закрутилось-завертелось и дошло до того, что сейчас обнародовано. Стало известно, чьи счета заблокированы в рамках расследования дела, кстати, это достаточно высокие чины. А что касается «черной кассы»… Любой управляющий банком или даже руководитель филиала на протяжении дня может менять курсы валют – это его коммерческое чутье, за которое его как менеджера и покупают. Вопрос в другом – в дроблении крупных сумм на маленькие. Кассиры в вышедших видеоматериалах говорили, что не хотели работать в этой кассе. Почему? Потому что дробление – это есть сокрытие больших оборотов, происхождение которых наверняка ни в налоговой, ни в других органах те люди, которые пользовались этой «черной кассой», объяснить не могли. Во всем цивилизованном мире подобное преследуется, потому что это и есть коррупция. А офшоры, по сути, делаются лишь для того, чтобы уйти от налогов. Необходимо, чтобы следствие и судебный процесс по этому уголовному делу были максимально открытыми, никакой государственной тайны там нет. Тогда все будет максимально понятно и нашим думающим, анализирующим людям, и представителям любых западных структур, потому что в европейских странах это тоже преступления. Если наши альтернативные СМИ захотят докопаться до правды (к чему мы тоже их призываем), они опубликуют и эти материалы. Это важно для того, чтобы не было кривотолков, спекуляций и попыток сделать политическую жертву из человека, совершившего признаваемые во всем мире экономические преступления.
– Во-первых, есть определенная часть людей, которых, как мне кажется, уже ни в чем не убедишь, – сделал ремарку Иван Эйсмонт. – А во-вторых, давайте вспомним обещание, поручение Президента пригласить любые компетентные международные организации, от Интерпола до спецслужб США и России, и отдать им все материалы для получения оценки.
– Заметьте, когда на ОНТ вышел первый сюжет по этой теме, на чем основывалась критика в отношении государства и телеканала, – обратил внимание Марат Марков. – Не на тех фактах, которые были изложены, а на том, как ведущая говорила подводку, что нарушается принцип презумпции невиновности и так далее. То есть критиковали не за суть вопроса. А сюжетная линия, подчеркну, изначально была построена на том, чтобы говорили сами участники этих процессов, чтобы не закадровый текст являлся основным, а их монолог, их показания.
– И в нашей программе, и во всех вышедших по этому поводу сюжетах звучит, что это по версии следствия. Мы прекрасно понимаем, что окончательный вердикт вынесет только суд. Но мы опираемся на те материалы, которые есть у следствия. И я согласен: сейчас больше говорят, собственно, о самих телеканалах, а не о тех фактах, которые были озвучены в материалах, – резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.
Фото: «Беларусь 1»
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«Клуб редакторов»: следствие и суд по «делу Белгазпромбанка» должны быть максимально открытыми
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