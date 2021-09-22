Китайские ученые считают, что вспышка коронавируса могла начаться в США еще в сентябре 2019 года

Вспышка COVID-19 нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, то есть на пять месяцев раньше официальной информации американской стороны, передает ТАСС.
– На основе анализа ситуации в 12 репрезентативных регионах США случай первого инфицирования с вероятностью 50% мог иметь место между августом и октябрем 2019 года. Это раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года, – уточняется информация в исследовании ученых КНР, размещенном на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук Китая.
Напомним, что первый случай инфицирования коронавирусом в Китае, по данным РБК, зафиксировали в ноябре 2019 года.