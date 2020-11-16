Китай построил почти 700 тысяч базовых станций 5G, что более чем в два раза превышает их общее количество во всех остальных странах мира, пишет "Синьхуа".
Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун заявил, что общее число терминалов, связанных с сетью 5G, превысило 180 миллионов, и более развитая инфраструктура способствует внедрению новых, основанных на 5G приложений.
В ближайшие три года Китай, как ожидается, продолжит оставаться на "вводной фазе" в развитии 5G, и поэтому необходимо предпринять активные шаги по строительству соответствующей инфраструктуры, заявлял ранее замминистра.
Сети 5G играют важную роль, особенно в стабилизации инвестиций, стимулировании потребления и содействия новым драйверам экономического развития.
За первые десять месяцев этого года объем поставок мобильных телефонов 5G в Китае достиг 124 миллионов единиц, при этом на рынок были выпущены 183 новые модели.
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Китай стал мировым лидером по числу базовых станций 5G
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Фото: РЕЙТЕР