Китай - единоличный лидер: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 6 августа

По итогам сегодняшнего дня возглавляет медальный зачет сборная Китая. У них 79 наград, из которых 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых. На второй позиции команда США - 98 (31, 36, 31) наград. На пять золотых медалей сборная уступила Китаю, однако по общему количеству первое место все же у США. Япония занимает третье место: у хозяев Игр 24 золотые медали, 11 серебряных и 16 бронзовых. На четвертой позиции располагается сборная Великобритании - 58 (18, 20, 20) наград. В медальном зачете Олимпиады в Токио Россия находится на 5-м месте. У наших соседей 17 золотых медалей, 23 серебряные и 22 бронзовых.Австралия пытается догнать Россию, однако пока остается шестой. Решающим фактором между ними стало количество серебряных медалей – их у австралийцев шесть.Всего сегодня было разыграно 23 комплекта наград.Стоит отметить, что за два дня до конца Олимпиады сборная Беларуси с пятью наградами (1, 2, 2) находится на 43-м месте в общекомандном медальном зачете Игр.Напомним, Олимпиада-2020 в Токио завершится 8 августа.