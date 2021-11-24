Киселев: Беларусь в условиях кризиса беженцев проявила высшие гуманитарные стандарты

– отметил политолог.Дмитрий Киселев подчеркнул, что Беларусь в этих условиях проявила высшие гуманитарные стандарты. Поит, кормит и согревает людей, в то время как Польша поливала беженцев ядовитыми смесями на холоде. Это видел весь мир.сказал журналист.