Киселев: Беларусь в условиях кризиса беженцев проявила высшие гуманитарные стандарты

Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев.
– ЕС и Польша продемонстрировали жестокость, жестокосердность, черствость, двуличие и двойные стандарты. Они устами Меркель пригласили беженцев к себе, сказав, что они сильные и справятся. Теперь мы видим, что они заняли круговую оборону, построили стену из колючей проволоки на территории Европы, отгородившись друг от друга, – отметил политолог.
Дмитрий Киселев подчеркнул, что Беларусь в этих условиях проявила высшие гуманитарные стандарты. Поит, кормит и согревает людей, в то время как Польша поливала беженцев ядовитыми смесями на холоде. Это видел весь мир.
– Беларусь не бомбила Ирак и Сирию, не создавала ИГИЛ. Кризис с миллионами беженцев не был устроен Беларусью. К сожалению, ее открытая правовая позиция была использована против нее, – сказал журналист.