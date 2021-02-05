Кирилл Казаков начинал работу в телерадиокомпании «Могилев». В 2001-м переехал в Минск и начал работать в проекте «­Зона Х» Белтелерадиокомпании. ­Через год возглавил отдел криминальных новостей АТН. В 2011 ­году стал руководителем канала «Беларусь‑ТВ» (сейчас — «Беларусь 24»). Годом позже возглавил АТН, в 2015-м стал генпродюсером Белтелерадиокомпании. На СТВ — с ноября 2016 года.

— Вполне. Мне просто очень хотелось, чтобы из пластмассового телевидения мы стали наконец телевидением авторским. Не буду скрывать: концепция придумывалась на ходу. Повлияли, конечно, события августа. Нам некогда было раздумывать, нужно было работать. И мы работали: шли на ощупь, накидывали идеи. Так придумали Гришины «Тайные пружины политики». Ну а дальше все сложилось само собой.— Гриша пришел на СТВ в ноябре 2016‑го, за неделю до меня. Тогда его никто не воспринимал как серьезного журналиста. Но на тот момент Гриша таковым и не был. Его первые сюжеты — это, по сути, еще детское баловство. Многие в него не верили, но я всегда знал, что этот парень однажды «выстрелит». Не то чтобы я сейчас примазываюсь к Гришиной славе, просто я видел его путь и поэтому всегда защищал. Потом он ушел в армию. Отслужил, вернулся и впервые проявил себя на митинге против налога на тунеядство в 2017 году. Нужны были добровольцы, которые работали бы «в полях». Азаренок вызвался первым. Поехал и вернулся с суперразгромным текстом — в его стиле, но тогда еще написанным очень по‑детски. Этот момент отложился у меня в голове. Затем началась история с коронавирусом. Гриша пришел и сказал, что готов поработать. И мы дали ему эту возможность. Параллельно он начал вести блог в YouTube, но это была больше внутренняя история, которая на телеэкраны не попадала. А уже в августе мы в какой‑то момент решили делать из нашего Гриши того Григория Азаренка, которого сейчас знаем. Мы сделали на него ставку и не прогадали: Гриша «завирусился». Потом ко мне пришел Женя Пустовой. «Я тоже, — говорит, — так хочу и могу». Не вопрос. Хочешь? Делай.— Так и было. Я увидел ее на женском форуме «За Беларусь!». Нашел в соцсетях и сразу зашел с козырей: «Юля, а не хотите вести у нас передачу?» Она приехала, мы записали пилотный выпуск, который всем очень зашел. Так появилась рубрика «Не гладко». Самое удивительное, Юля пришла с уже готовым текстом: мы обалдели. Она реально все пишет сама, это ее личное мнение. Понятно, какие‑то моменты мы подсказываем, акценты расставляем, но в целом она большая умница. Таким образом, с приходом Юли у нас сложился пазл из авторов (Григорий Азаренок, Андрей Муковозчик, Евгений Пустовой, Игорь Марзалюк, Алексей Голиков, Юлия Артюх), которым мы выделили по спецрубрике и дню недели. И я рад, что к 20‑летию канала мы подошли с той журналистикой, которую действительно можно назвать по именам. Тем самым мы показали и доказали: если надо, мы будем отстаивать свою страну.Мы открыты ко всему. Если человек имеет свою четкую гражданскую, патриотическую позицию, пусть приходит. Как раз сейчас мы формируем площадку для экспертов и людей со своим адекватным мнением.— Да. Сейчас ту концепцию, которую мы назвали «канал авторской журналистики», как раз приводим в более, скажем так, цивилизованный вид. Сначала появились авторские рубрики, о которых мы говорили выше. Теперь пробуем возвращать на СТВ ток‑шоу. Но уже в формате не воскресной программы, а будничной. К апрелю, когда будет готова наша новая студия в бывшем здании кинотеатра «Электрон», планируем с этим проектом запуститься. Уже есть название: ток‑шоу «По существу». Вести его буду я и Алена Сырова — для нее это первый такой опыт. Ну а 11 и 12 февраля в этой студии мы подведем итоги каждого из двух дней заседаний Всебелорусского народного собрания. Пока же продолжу отстаивать ту генеральную линию, которой телеканал придерживается, из кабинета директора.— Я скорее очень либеральный сотрудник. Не люблю, когда загоняют в условия, при которых мне нужно бояться принимать решение на уровне журналиста. Когда я был корреспондентом в АТН, у меня была большая творческая свобода. Я писал тексты, которые мне интересны, не было никаких запретов. Руководитель я менее либеральный. При этом легко могу отменить свое решение, если меня убедят в том, что я не прав. Кроме того, никогда не полезу туда, где чего‑то не понимаю. Например, в работу технической или интернет‑дирекции. Их руководители знают мои принципы и должны их придерживаться. Как именно, решают уже они.Про всегда открытые двери — чистая правда. Ко мне может зайти любой сотрудник и быстро решить все вопросы. Стараюсь, чтобы люди вокруг были мне по‑хорошему близки. При этом близкие, увы, страдают чаще всего.Слышу иногда, например, как говорят: Азаренок и Пустовой — любимчики Казакова. А как иначе? Они, на минуточку, больше всех пашут и при этом не скажу, что больше всех получают. Поэтому если это главный принцип попадания в любимчики, то да, я на такой согласен.Должности опять же раздаю только с тем условием, что человек будет нести за нее ответственность. Хочешь быть директором дирекции? Будь. Но с кабинетом получи и двойную ответственность. Не можешь? Развивайся в горизонтали и будь просто классным журналистом.— В идеале это должен быть компетентный менеджер, который понимает, что такое журналистика и как работает телевидение. Потому что телевидение — это не только сюжеты. Это и режиссура, и правильное программирование сетки вещания, и креатура, и реклама, и графика, и хоздеятельность. Мне во многом повезло: я в этом понимаю. И понимаю, как работает журналист. В этом смысле меня сложно обмануть.Были истории, когда корреспондент, вернувшись со съемок, начинал оправдываться: «У меня не получилось, потому что…» И дальше миллиард причин. Так вот, дружок, у тебя не получилось, потому что ты не захотел и не постарался.Я сам этот путь прошел. При этом никогда не создаю для журналистов рамок. Главное для меня — качество. Накосячил? Будь добр ответить. Поэтому приходится кого‑то ругать, кого‑то хвалить, кого‑то успокаивать. Все мои ребята разные. Но очень классные, живые, с огнем в глазах. Не люблю работать с пластмассовым продуктом на телевидении. Поработал когда‑то, больше не хочу. Теперь мы будем делать новое телевидение.