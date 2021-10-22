"Киноэкипаж" завершил реабилитацию после полета на МКС

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что 22 октября у них был крайний день реабилитации. С 7:30 Пересильд и Шипенко прошли медицинские обследования, в 14:00 – обед, после чего знаменитости отправились по домам.Напомним, "Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. Они провели на орбите 12 дней.Отмечается, что кинокартина "Вызов" станет первой в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снялась в космосе.