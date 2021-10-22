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"Киноэкипаж" завершил реабилитацию после полета на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, совершившие полет на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", завершили реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Об этом информирует РИА Новости. 

Фото: РИА Новости

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что 22 октября у них был крайний день реабилитации. С 7:30 Пересильд и Шипенко прошли медицинские обследования, в 14:00 – обед, после чего знаменитости отправились по домам. 

Напомним, "Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. Они провели на орбите 12 дней. 

Отмечается, что кинокартина "Вызов" станет первой в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снялась в космосе. 
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