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  2. Киберпреступлений стало в разы больше, но меньше убийств и изнасилований. Следователи Витебской области подвели итоги работы за 2020 год

Киберпреступлений стало в разы больше, но меньше убийств и изнасилований. Следователи Витебской области подвели итоги работы за 2020 год

– Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, таких как убийства, причинение тяжкого телесного повреждения, изнасилования. При этом в три с лишним раза увеличилось количество случаев хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей. Если в 2019-м их было зарегистрировано 816, то в 2020 году – 2736 таких преступлений, – сообщил начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области Павел Игнатов.

В связи с этим он напомнил о бдительности: никому не предоставляйте реквизиты своих банковских карт, не переходите по сомнительным ссылкам в интернете, не открывайте подозрительные письма и приложения к ним. Также Павел Владимирович порекомендовал для оплаты в интернете завести отдельную платежную карту, на которую перекидывать необходимую для оплаты сумму. Так основная банковская карта не будет «засвечена» в сети.

В 2020 году в производстве следователей Витебщины находилось более 17 тысяч уголовных дел, из которых по более 5000 дел предварительное расследование окончено, а свыше 4000 из них переданы для рассмотрения в суды. 

Для устранения нарушений закона следователи области внесли порядка 5700 представлений, по результатам их рассмотрения к ответственности привлечены 484 человека.

Начальник УСК по Витебской области обратил внимание, что в Telegram-каналах продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, совершению противоправных действий. Следователи Витебщины уже передали в суды 29 уголовных дел, большинство из них об угрозах и насилии в отношении людей, поддерживающих правопорядок. 21 человек уже осужден, некоторые лишены свободы. В основном это люди от 23 до 47 лет.

– Мы продолжаем совместно с оперативными службами работу по выявлению таких граждан и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. В связи с чем взываем не поддаваться к призывам к противоправным действиям, думать о последствиях, о себе, о своих близких и о нашей стране, – подчеркнул Павел Владимирович.

Подводя итоги работы за 2020 год, он поблагодарил всех за работу и наградил сотрудников, отличившихся в служебной деятельности и достигший высоких показателей. «Лучшими следователями» признаны Александр Трухан и Полина Ашкерко из Орши, Лидия Минина из Витебска, а «Лучшим следователем со стажем службы до двух лет» – Оксана Рублевская из Толочина.

Начальник УСК по Витебской области пожелал коллективу крепкого здоровья, мирного неба и благородного труда на благо нашей страны в 2021 году.
Затем следователи во главе с председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном Носкевичем встретились со студентами юрфака ВГУ им. П.М. Машерова.
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