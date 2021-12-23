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«Хотели увести команду с площадки». Главный тренер «Динамо-Минск» – об инциденте с государственным гимном

Главный тренер «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт прокомментировал инцидент с государственным гимном, произошедший на матче в Хельсинки. С официальным заявлением (оно приводится на сайте) по данному вопросу выступила и Федерация хоккея Беларуси. Напомним, что перед началом соревнований вместо гимна Беларуси организаторы включили другую композицию. 


– Начало матча получилось неуважительным по отношению к нашей команде. Мы разочарованы этим. Это неприемлемо. Мы сразу обратились к судьям. Наша первая реакция была такой: хотели увести команду с площадки. Думаю, дальше КХЛ с этим разберется на высоком уровне, – сказал Крэйг Вудкрофт. – Считаю, то, что произошло сейчас и в предыдущем матче, показало неуважение к нашей команде и нашей организации, к КХЛ.

Он добавил: «В любом случае мы приехали сюда играть в хоккей. Игра получилась равной. Встречались две достойные команды. Мы показали характер, учитывая такое неприемлемое начало. Нас это не выбило из колеи, сохраняли концентрацию. Не все получилось, но набрали одно очко».

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В Федерации хоккея Беларуси выразили «глубокое разочарование действиями организаторов матча КХЛ между финским «Йокеритом» и «Динамо-Минск», приведших к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь».

Как отметили в федерации, «прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча «Йокерита» в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость». Поэтому, подчеркнули в федерации, инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий.

В федерации выразили уверенность, что КХЛ «уделит пристальное внимание произошедшему инциденту и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне, ведь спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций».

Фото: hockey.by
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