Хоккей. Уроженец Гомеля попал в заявку «Филадельфии» на Кубок Стэнли

Вратарь Кирилл Устименко попал в заявку «Филадельфии» на Кубок Стэнли – 2020, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: facebook.com/LehighValleyPhantoms

Кроме 21-летнего голкипера в состав «Флайерз» включены еще три его коллеги по амплуа: Брайан Эллиотт, Картер Харт и Алекс Лион.

Устименко родился в Гомеле, где начинал заниматься хоккеем, однако затем он перебрался в Россию, где играл за юниорскую сборную страны, вместе с которой Кирилл выиграл бронзу чемпионата мира. В 2017 году кипер был задрафтован «Филадельфией» под общим 80-м номером.

В прошедшем сезоне Устименко дебютировал в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», проведя в общей сложности пять матчей при коэффициенте надежности 3,84 и отражая 88,9% бросков. Кроме того, уроженец Гомеля отыграл 31 встречу за «Рединг Роялс» в ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья), продемонстрировав коэффициент надежности 2,40 и отражая 91,9% бросков.

В июне Устименко заявил, что хотел бы выступать за сборную Беларуси, однако сейчас это представляется затруднительным, так как хоккеисту необходимо провести четыре года в карантине и выступать все это время за белорусский клуб.